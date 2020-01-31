Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер будут вручать статуэтки премии Оскар-2020

Церемония вручения премии пройдет 9 февраля и снова без ведущего.

Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки Оскар на церемонии 9 февраля.

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Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии. В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры:

Киану Ривз

Пенелопа Крус

Шайя ЛаБаф

Джеймс Корден

Сигурни Уивер

Дайан Китон

Стив Мартин

Майа Рудольф

Бени Фельдштейн

Джордж Маккэй

Зак Готтзаген

Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало, передает 112.ua. Также стало известно, что обладатели прошлогодних Оскаров - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на Оскаре-2020.

В этом году церемония вручения премии "Оскар", где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего. Уже названы все номинанты премии Оскар-2020.