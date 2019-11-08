MARUV выпустила новую песню - спокойную и меланхоличную (видео)
Самая эпатажная украинская певица современности Анна Корсун, она же MARUV, выпустила новую песню To Be Mine.
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Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. "Episode 1 "To Be Mine". Link in bio", - написала звезда.
Новая работа MARUV более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.
Ниже приводим перевод песни MARUV To Be Mine:
Стань моим
Неужели ты не понимаешь или не знаешь?
Как стать моим
Разве ты не понимаешь?
Вдали от солнца
Одна за другой
Зажигаются звезды в небе
И сгорают заживо
Если захочешь и попытаешься
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Звезды загораются в небе
Но ты должен следовать за моим голосом, а не за ними
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Разве ты не понимаешь?
Зажигаются звезды в небе
И сгорают заживо
Вдали от солнца
Одна за другой
Если захочешь и попытаешься
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Ты можешь стать моим
Стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Ты можешь стать моим
Неужели ты не понимаешь?
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Я так запала тебе в душу?
Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!
Ранее MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. Тогда многие СМИ написали, что она победила в номинации "Лучший российский исполнитель".