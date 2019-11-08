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MARUV выпустила новую песню - спокойную и меланхоличную (видео)

10:07, 08 ноября 2019
Кино и музыка
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Артистка представила новую песню / instagram.com/maruvofficial

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Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. "Episode 1 "To Be Mine". Link in bio", - написала звезда. 

Новая работа MARUV более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.

Ниже приводим перевод песни MARUV To Be Mine:

Стань моим

Неужели ты не понимаешь или не знаешь?

Как стать моим

Разве ты не понимаешь?

Вдали от солнца

Одна за другой

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Звезды загораются в небе

Но ты должен следовать за моим голосом, а не за ними

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Разве ты не понимаешь?

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Вдали от солнца

Одна за другой

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Ранее MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. Тогда многие СМИ написали, что она победила в номинации "Лучший российский исполнитель".

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Теги: #MARUV