MARUV выпустила новую песню - спокойную и меланхоличную (видео)

Новая композиция MARUV более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.

Самая эпатажная украинская певица современности Анна Корсун, она же MARUV, выпустила новую песню To Be Mine.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. "Episode 1 "To Be Mine". Link in bio", - написала звезда.

Ниже приводим перевод песни MARUV To Be Mine:

Стань моим

Неужели ты не понимаешь или не знаешь?

Как стать моим

Разве ты не понимаешь?

Вдали от солнца

Одна за другой

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Звезды загораются в небе

Но ты должен следовать за моим голосом, а не за ними

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Разве ты не понимаешь?

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Вдали от солнца

Одна за другой

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Ранее MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. Тогда многие СМИ написали, что она победила в номинации "Лучший российский исполнитель".