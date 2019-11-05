"Я получала награду под украинским флагом": MARUV прокомментировала скандал вокруг премии MTV

Исполнительница заявила, что номинация никак не привязана к стране или к гражданству.

Самая эпатажная украинская певица MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. Тогда многие СМИ написали, что она победила в номинации "Лучший российский исполнитель".

На своей странице в Instagram артистка заявила, что она получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia".

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"Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ", - уверяет MARUV.

"Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом!", - подчеркнула певица.

Она добавила, что ее многие разочаровали своим невежеством и оскорблениями. При этом певица назвала себя "мировым артистом".

"... Я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off!", - заявила MARUV.

Напомним, 3 ноября Анна Корсун, она же MARUV, получила премию TV Europe Music Awards. СМИ сообщили, что она была представлена в номинации "Лучший российский исполнитель".