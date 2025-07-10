10 июля во всем мире вспоминают ученого, который опередил время, подарил миру переменный ток и массу других изобретений. Никола Тесла был гением без признания при жизни, а его открытия вдохновляют человечество, которое до сих пор неможет понять, в чем загадка Николы Теслы. В день рождения великого ученого вспоминаем 9 удивительных и даже странных фактов из его жизни.
Кто такой Никола Тесла
Кем же был Никола Тесла, в честь которого Илон Маск назвал свою компанию и популярный автомобиль? Выдающийся изобретатель и инженер, которым Николу Теслу считают сейчас, в свое время был обычным мальчиком, младшим сыном в семье сербов. На него не возлагали особых надежд, но судьба распорядилась по-своему: старший брат Николы трагически погиб. Теперь младший сын должен был не разочаровать своего отца, и Никола со страхом думал том, что ему уготована стезя священника.
Но Вселенная вмешалась снова - Никола, вернувшись домой с аттестатом зрелости, заболел холерой и 9 месяцев пролежал в кровати. Отец его был согласен на все, лишь бы сын выжил. И Никола, выздоровев, поступил в высшее техническое училище.
Говорят, что в момент рождения ученого - это было в городе Смилян, что в Хорватии, в 1856 году - шла гроза. Гремел гром, и перепуганная акушерка все время твердила, что мальчик будет ребенком тьмы. На что мама Николы ей ответила, что он будет ребенком света - и оказалась совершенно права.
Никола часто в жизни видел перед глазами ослепительные вспышки света, которые порой мешали ему понять, где заканчивается реальность и начинается иллюзия. Этот феномен он стал использовать в своих научных поисках. Никола и правда принес человечеству свет - благодаря массовому внедрению электрического освещения на основе переменного тока. Но это далеко не единственное изобретение ученого.
Что изобрел Никола Тесла
Никола Тесла, которого при жизни считали сумасшедшим из-за его странных привычек, создал немало технических устройств, которые и ныне считаются революционными. Он - автор более 700 патентов и инженерных открытий. Его изобретения и он сам опережали время, но это стало понятным лишь сейчас. В первую очередь это беспроводные технологии - передача энергии без проводов, прототип мобильного телефона, идея беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и загадочных "лучей смерти".
Среди изобретений Теслы :
- катушка Тесла - резонансный трансформатор, который создает высоковольтный переменный ток;
- первая гидроэлектростанция, которая заработала на Ниагарском водопаде;
- люминесцентная лампа;
- увеличительный передатчик, который позволял зажигать лампы на расстоянии полумили;
- пульт дистанционного управления;
- первый рентгеновский снимок;
- радиосвязь;
- турбина Теслы;
- асинхронный двигатель, на основе которого были созданы множество бытовых приборов;
- радиоуправляемая лодка.
Считается, что некоторые свои изобретения уничтожал сам Никола Тесла - вечный двигатель, осциллятор Теслы. Последний он создал в 1898 году: это было колебательное устройство, которое имитировало землетрясение и едва не обрушило здание его офиса. Когда Никола понял, что он создал, то сам разбил осциллятор молотком, а сотрудникам приказал молчать.
В 1931 году Никола вместо обычного двигателя поставил на автомобиль коробочку с двумя стержнями. Машина целую неделю работала без подзарядки и могла разогнаться до 150 км/час. Был ли это вечный двигатель, остается лишь гадать: Тесла уничтожил изобретение, решив, что человечество к нему не готово.
В 30-х годах прошлого столетия Тесла также разработал "луч смерти" - устройство, которое благодаря мощному направленному пучку энергии могло уничтожать армии и самолеты. Свое изобретение ученый пытался продать военным, но у него не получилось.
Не получилось у Теслы и в случае с бесплатным электричеством. В 1901-1902 годах ученый при поддержке финансовой группы JP Morgan построил на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк беспроводную станцию - башню Ворденклиф. Глава Джон Пирпонт Морган сначала думал, что так они обеспечат беспроводную связь по всему миру. Но Тесла хотел дать миру не только связь, но и бесплатное электричество. По задумке ученого, башня могла бы распространять электричество без проводов - чтобы любой человек мог "подключиться" к нему, просто воткнув металлический штырь в землю.
Но это оказалось невыгодным сильным мира сего - ведь лишило бы их контроля над ресурсами (уголь, нефть и т.д.). Поэтому в 1906 году финансирование было прекращено, а мечта Теслы о свободной энергии так и осталась мечтой.
Никола Тесла - интересные факты о великом ученом
Как уже упоминали, Теслу часто считали чудаком из-за его странных привычек, но это не умаляло его величия как гения.
Вот несколько удивительных фактов о Николе Тесле.
- Ученый спал всего 2 часа
Никола очень мало спал - иногда всего два часа в сутки. Все остальное время он работал, делая перерывы лишь на трапезу.
- Имел феноменальную память и воображение
Тесла мог запоминать целые книги и сложные схемы всего за несколько минут чтения или просмотра. Свои изобретения Никола мог детально представить в голове и даже "протестировать" их - без единой записи. Например, известно, что свой знаменитый электродвигатель он придумал, гуляя по парку в Будапеште и читая Гете. Схему он тут же нарисовал на песке.
- Обладал обостренным слухом
Никола утверждал, что мог слышать гром за 900 километров, а также различал тиканье карманных часов через три комнаты и даже звук, когда муха садится на стол. Когда он учился в колледже, то ему было больно от звука локомотива в 50 км от него. Врачи думали, что это все нервы - понятия сенсорной перегрузки еще не существовало.
Сложно представить, как сейчас чувствовал бы себя Тесла в Украине.
- Предсказал появление смартфонов
По словам ученого, люди должны были научиться общаться мгновенно, независимо от расстояния - видеть и слышать друг друга так же четко, словно они находятся рядом.
При этом устройства, которые позволят это делать, люди смогут носить в кармане.
- До ужаса боялся микробов
Было и то, чего панически боялся Никола Тесла - это микробов. После того, как он переболел холерой, ученый очень часто мыл руки и использовал по 18 полотенец за день. А если на обеденный стол садилась муха, Тесла требовал тут же поменять блюдо.
- Имел необычные привычки в еде
Тесла предпочитал есть в одиночестве - наверное, чтобы не объяснять свои привычки. На ужин он надевал белые перчатки, а прежде, чем отправить себе что-то в рот, вычислял объем этой еды на вилке. Объем тарелки и чашки он тоже считал. Был вегетарианцем: любил молоко, хлеб, мед и соки из овощей.
- Не любил женщин
Стройный, темноволосый и голубоглазый ученый сторонился женщин. Он, безусловно нравился им, так как имел изысканный вкус, элегантные манеры. Но вот женщины ему - нет. Ученый считал, что они отвлекают его от великих свершений и предпочитал не иметь с ними дела.
- Обожал голубей
С голубями, а не с людьми ученый проводил все свое свободное время. Тесла часто гулял в Центральном парке Нью-Йорка - он кормил там птиц, а больных или раненых голубей забирал к себе. Его соседи по гостинице из-за этого жаловались на шум и запах.
Особенно он любил одного белого голубя. Тесла рассказывал, что однажды, лежа в постели, он увидел, как птица влетела в окно - в ее глазах он увидел ослепительный свет. На лечение птицы Никола потратил $2000 и даже сконструировал устройство, которое поддерживало ей крыло и ногу, пока они заживали.
- Был фанатом числа "3"
Тесла был одержим числом 3 и вообще числами, делящимися на три. Он обязательно мыл руки ровно три раза подряд и обходил здание трижды, прежде чем зайти внутрь. Перед едой ученый тщательно протирал стол и приборы - для этого у него было 18 носовых платков.
Тесла жил в разных отелях, но всегда в номерах под числом кратным трем. Последние годы жизни ученый провел в нью-йоркском отеле на 33 этаже, в номере 3327.
Умер гений без гроша в кармане, в гостиничном номере, в 1943 году. Не имея возможности платить по счетам, Тесла сменял одну гостиницу за другой, пока один из бывших работодателей не начал оплачивать ему жилье и платить некую сумму за "консультации".
До конца своих дней Тесла пронес с собой страсть к науке и оставил миру сотни изобретений, хотя сам не получил за них ни богатства, ни спокойной старости.
Напомним, ранее мы также рассказывали, чем знаменит Стивен Хокинг, кроме научных открытий.