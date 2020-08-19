Куриный бульон с клецками из мацы: рецепт от известного одесского ресторатора Либкина (видео)

Зрителей отговорили покупать бройлерную птицу и объяснили, почему курицу нужно варить вместе с лапами.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин показал и рассказал, как приготовить куриный бульон с клецками из мацы. Помогал ему банкир и музыкант Владимир Лавренчук.

А пока блюдо готовилось, ведущие обсудили как выглядят «эталонные куры», отговорили зрителей покупать бройлерную птицу и объяснили, почему курицу нужно варить вместе с лапами.

«Бройлеры категорически не подходят. Для этого супа нужна домашняя несушка, не очень старая и желательно кукурузного откорма», - поделился Савва Либкин.

Эфир проходил в одесском ресторане «Дача».

Рецепт куриного бульона

На 6-7 порций :

домашняя курица весом примерно 1,2 кг

100 г лука-порея

70 г моркови

100 г корня петрушки

70 г корня сельдерея

70 г стебля сельдерея

1 лавровый листик

5 горошин душистого перца

соль по вкусу

петрушка, укроп, зеленый лук по вкусу

Для клецок из мацы:

100 г мацы

50 г куриного жира

50 г репчатого лука

7 яиц

2 веточки укропа

соль по вкусу

Приготовление куриного бульона с клецками из мацы

1. Курицу потрошим, моем, заливаем холодной водой и варим два часа, без кипения. После полуторачасовой варки бульон солим по вкусу.

2. Еще через полчаса курицу и потроха достаем из бульона и, слегка охладив, отделяем все мясо от костей и кожи.

3. Все отделенное мясо и потроха нарезаем соломкой и опускаем в бульон. Корень петрушки, корень сельдерея и морковь моем, очищаем, нарезаем соломкой и добавляем в суп.

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4. Стебли сельдерея нарезаем тонкими ломтиками и также добавляем в суп.

5. Лук-порей очищаем, моем и нарезаем соломкой. Добавляем его через 10 минут после начала варки супа.

6. Бульон с мясом и овощами должен вариться 35 минут, практически без кипения.

7. За пять минут до окончания варки опускаем в суп один лавровый листик и пять горошин душистого перца.

8. Для клецок измельчаем мацу в муку.

9. Просеиваем ее через сито.

10. В растопленном курином жире жарим нашинкованный в крошку репчатый лук до готовности.

11. Добавляем немного соли, яйца, мелко рубленный укроп и жареный лук с жиром.

12. Замешиваем тесто консистенции густой сметаны.

13. В готовый суп двумя чайными ложками опускаем тесто маленькими комочками и доводим суп до кипения.

14. Через минуту кипения клецок выключаем огонь и накрываем суп крышкой.

15. Через 10 минут разливаем суп по тарелкам.

16. Сверху в каждую тарелку щедро добавляем рубленую зелень петрушки, укропа и зеленый лук.

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Автор: УНИАН