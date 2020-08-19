Куриный бульон с клецками из мацы: рецепт от известного одесского ресторатора Либкина (видео)
Известный одесский ресторатор Савва Либкин показал и рассказал, как приготовить куриный бульон с клецками из мацы. Помогал ему банкир и музыкант Владимир Лавренчук.
А пока блюдо готовилось, ведущие обсудили как выглядят «эталонные куры», отговорили зрителей покупать бройлерную птицу и объяснили, почему курицу нужно варить вместе с лапами.
«Бройлеры категорически не подходят. Для этого супа нужна домашняя несушка, не очень старая и желательно кукурузного откорма», - поделился Савва Либкин.
Эфир проходил в одесском ресторане «Дача».
Рецепт куриного бульона
На 6-7 порций:
- домашняя курица весом примерно 1,2 кг
- 100 г лука-порея
- 70 г моркови
- 100 г корня петрушки
- 70 г корня сельдерея
- 70 г стебля сельдерея
- 1 лавровый листик
- 5 горошин душистого перца
- соль по вкусу
- петрушка, укроп, зеленый лук по вкусу
Для клецок из мацы:
- 100 г мацы
- 50 г куриного жира
- 50 г репчатого лука
- 7 яиц
- 2 веточки укропа
- соль по вкусу
Приготовление куриного бульона с клецками из мацы
1. Курицу потрошим, моем, заливаем холодной водой и варим два часа, без кипения. После полуторачасовой варки бульон солим по вкусу.
2. Еще через полчаса курицу и потроха достаем из бульона и, слегка охладив, отделяем все мясо от костей и кожи.
3. Все отделенное мясо и потроха нарезаем соломкой и опускаем в бульон. Корень петрушки, корень сельдерея и морковь моем, очищаем, нарезаем соломкой и добавляем в суп.
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4. Стебли сельдерея нарезаем тонкими ломтиками и также добавляем в суп.
5. Лук-порей очищаем, моем и нарезаем соломкой. Добавляем его через 10 минут после начала варки супа.
6. Бульон с мясом и овощами должен вариться 35 минут, практически без кипения.
7. За пять минут до окончания варки опускаем в суп один лавровый листик и пять горошин душистого перца.
8. Для клецок измельчаем мацу в муку.
9. Просеиваем ее через сито.
10. В растопленном курином жире жарим нашинкованный в крошку репчатый лук до готовности.
11. Добавляем немного соли, яйца, мелко рубленный укроп и жареный лук с жиром.
12. Замешиваем тесто консистенции густой сметаны.
13. В готовый суп двумя чайными ложками опускаем тесто маленькими комочками и доводим суп до кипения.
14. Через минуту кипения клецок выключаем огонь и накрываем суп крышкой.
15. Через 10 минут разливаем суп по тарелкам.
16. Сверху в каждую тарелку щедро добавляем рубленую зелень петрушки, укропа и зеленый лук.
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