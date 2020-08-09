Успенский пост: когда начинается и что нельзя есть

В древности на пост монахи отказывались от жирной пищи и питались лишь некоторыми вареными блюдами.

Успенский пост в 2020 году начинается в пятницу 14 августа, а заканчивается в четверг 27 августа праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать споров с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.

Успенский пост по дням: что можно есть в пост

В эти дни в древности монахи отказывались от жирной пищи и питались лишь некоторыми вареными блюдами. Меню поста для них было очень жестким. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Церковь когда-то предложила мирянам облегченную форму поста.

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Календарь питания в Успенский пост

Пятница - 14 Августа

Первый день Успенского поста посвященный Честным Древам Животворящего Креста Господня, христиане, как правило, посещают храм и освящают воду.

В то же время 14 августа приходится еще и на освящение меда - Медовый Спас, Маковей. Поэтому на столе в этот день появлялись сладости с медом (блины, пряники, пироги и булочки с маком).

В пятницу христиане могут съесть кусочек рыбы.

Суббота - 15 августа

В этот день лучше воздержаться вареной пищи. 15 августа украинские семьи отмечали скромным ужином – со свежими или консервированными овощами и фруктами.

Воскресенье - 16 августа

В этот день можно попробовать блюда с маслом (например, летние салаты из масляной заправкой или жареный картофель) и даже выпить бокал вина, не злоупотребляя спиртным.

Понедельник - 17 августа

Начало постной недели предки всегда начинали с легкой и невареной пищи. 17 августа лучше забыть об ароматном картофеле в сметане или вареной домашней птице.

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Вторник - 18 августа

Разрешается горячая пища с маслом. Можно приготовить суп, кашу или картофель, протушить овощи или грибы.

Среда - 19 августа

В этот день можно также употреблять горячую пищу с маслом, разрешается вареная растительная пища: тушеные и печеные овощи, грибы и хлеб. Кроме того, можете наконец съесть немного рыбы или морепродуктов.

Поскольку на этот день приходится Яблочный Спас, после освящения плодов их можно употреблять сырыми или готовить различные блюда.

Четверг - 20 августа

Невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, пророщенные зерна, орехи, мед и хлеб. Запить можно соком или водой.

Пятница - 21 августа

Сварите себе и своей семье суп, кашу или запеките картофель. Можно потушить овощи или грибы. Из напитков разрешаются чай, кофе, компоты, отвары или кисели.

Суббота - 22 августа

Субботу надо снова провести в строгом посте. Употреблять тогда можно фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. Из напитков - вода и соки.

Воскресенье - 23 августа

Приготовить можно вареную растительную пищу без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные овощи. Запить отваром или киселем.

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Понедельник - 24 августа

В понедельник можно есть сырые фрукты, овощи, сухофрукты, пророщенные зерна, а с питья - воды и соки.

Вторник - 25 августа

Можно приготовить суп или зажарить картофель с грибами. Из напитков - чай, кофе, компоты, отвары и даже немного вина.

Среда - 26 августа

Этот день можно провести с «горячим» меню: супами, кашами и картошкой.

Четверг - 27 августа

Только сухоядение: сырые фрукты и овощи, орехи, мед и хлеб.

Пятница - 28 серпня

28 августа заканчивается Успенский пост, христианам можно употреблять все блюда.

Чего нельзя есть в Успенский пост

В Успенский пост нельзя есть мяса (кроме рыбы), воздерживаться от крепкого алкоголя, фастфуда, жирной пищи, молока и молочных продуктов, а также непостной выпечки.

Молитвы на Успенский пост

На начало Успенского поста

«Богородице, пречиста Діво Маріє, непорочна і безстрашна. Дай сили нам, грішним, щоб могли ми піст почати з добрих справ і налаштуватися на утримання від мирського. Дай нам терпіння і зміцни віру нашу, щоб змогли словом і ділом пом’янути тебе. Зміцни дух наш і допоможи нам відкинути думки темні, що душу руйнують. Моли Бога, Заступнице наша, яко же і ми будемо молити Його невпинно про порятунок і прощення зараз і на віки віків. Амінь».

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