Успенский пост: когда начинается и что нельзя есть
Успенский пост в 2020 году начинается в пятницу 14 августа, а заканчивается в четверг 27 августа праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать споров с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.
Успенский пост по дням: что можно есть в пост
В эти дни в древности монахи отказывались от жирной пищи и питались лишь некоторыми вареными блюдами. Меню поста для них было очень жестким. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Церковь когда-то предложила мирянам облегченную форму поста.
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Календарь питания в Успенский пост
Пятница - 14 Августа
Первый день Успенского поста посвященный Честным Древам Животворящего Креста Господня, христиане, как правило, посещают храм и освящают воду.
В то же время 14 августа приходится еще и на освящение меда - Медовый Спас, Маковей. Поэтому на столе в этот день появлялись сладости с медом (блины, пряники, пироги и булочки с маком).
В пятницу христиане могут съесть кусочек рыбы.
Суббота - 15 августа
В этот день лучше воздержаться вареной пищи. 15 августа украинские семьи отмечали скромным ужином – со свежими или консервированными овощами и фруктами.
Воскресенье - 16 августа
В этот день можно попробовать блюда с маслом (например, летние салаты из масляной заправкой или жареный картофель) и даже выпить бокал вина, не злоупотребляя спиртным.
Понедельник - 17 августа
Начало постной недели предки всегда начинали с легкой и невареной пищи. 17 августа лучше забыть об ароматном картофеле в сметане или вареной домашней птице.
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Вторник - 18 августа
Разрешается горячая пища с маслом. Можно приготовить суп, кашу или картофель, протушить овощи или грибы.
Среда - 19 августа
В этот день можно также употреблять горячую пищу с маслом, разрешается вареная растительная пища: тушеные и печеные овощи, грибы и хлеб. Кроме того, можете наконец съесть немного рыбы или морепродуктов.
Поскольку на этот день приходится Яблочный Спас, после освящения плодов их можно употреблять сырыми или готовить различные блюда.
Четверг - 20 августа
Невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, пророщенные зерна, орехи, мед и хлеб. Запить можно соком или водой.
Пятница - 21 августа
Сварите себе и своей семье суп, кашу или запеките картофель. Можно потушить овощи или грибы. Из напитков разрешаются чай, кофе, компоты, отвары или кисели.
Суббота - 22 августа
Субботу надо снова провести в строгом посте. Употреблять тогда можно фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. Из напитков - вода и соки.
Воскресенье - 23 августа
Приготовить можно вареную растительную пищу без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные овощи. Запить отваром или киселем.
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Понедельник - 24 августа
В понедельник можно есть сырые фрукты, овощи, сухофрукты, пророщенные зерна, а с питья - воды и соки.
Вторник - 25 августа
Можно приготовить суп или зажарить картофель с грибами. Из напитков - чай, кофе, компоты, отвары и даже немного вина.
Среда - 26 августа
Этот день можно провести с «горячим» меню: супами, кашами и картошкой.
Четверг - 27 августа
Только сухоядение: сырые фрукты и овощи, орехи, мед и хлеб.
Пятница - 28 серпня
28 августа заканчивается Успенский пост, христианам можно употреблять все блюда.
Чего нельзя есть в Успенский пост
В Успенский пост нельзя есть мяса (кроме рыбы), воздерживаться от крепкого алкоголя, фастфуда, жирной пищи, молока и молочных продуктов, а также непостной выпечки.
Молитвы на Успенский пост
На начало Успенского поста
«Богородице, пречиста Діво Маріє, непорочна і безстрашна. Дай сили нам, грішним, щоб могли ми піст почати з добрих справ і налаштуватися на утримання від мирського. Дай нам терпіння і зміцни віру нашу, щоб змогли словом і ділом пом’янути тебе. Зміцни дух наш і допоможи нам відкинути думки темні, що душу руйнують. Моли Бога, Заступнице наша, яко же і ми будемо молити Його невпинно про порятунок і прощення зараз і на віки віків. Амінь».
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