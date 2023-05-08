Важно и принципиально два слова которые есть, потому что победа несомненна и вклад Украины в победу над нацизмом - он несомненен.

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук объяснила, куда исчезло слово "примирение" в официальном названии праздника, который отныне предлагается отмечать 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Народный депутат в эфире информационного телемарафона уточнила, почему важна и принципиальна эта деталь.

"Здесь важно, принципиально два слова которые есть - это победа и память. Ибо победа несомненна и вклад Украины в победу - он несомненен. Украинцы боролись в рядах различных союзных армий, но конечно, самые большие жертвы были именно среди украинцев, которые в красной армии воевали. Всего, и среди гражданских, и среди воинов погибло 8 миллионов. Это и память о них, и память о тех, кто в целом воевал против нацизма. Так же, как сейчас украинцы воюют против рашизма - новой версии нацизма", - рассказала Кравчук.

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Депутат добавила, что Украина имела переходное время, чтобы переосмыслить разницу между 8 и 9 мая.

"Но в целом, основа все же - это победа во Второй мировой войне над нацизмом и конечно память о тех, кто полегли, и тех, кто одержали победу", - подчеркнула Кравчук.

8 мая - День памяти и победы

Напомним, в 2015 году Верховной Радой был принят Закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", которым было введено празднование 8 мая Дня памяти и примирения. В то же время 9 мая осталось Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы - праздники единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

Президент также подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Среди прочего, законопроектом предусмотрено установить, что 8 мая будет выходным, а 9 мая сделать рабочим днем.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что народные депутаты на ближайшем пленарном заседании рассмотрят инициативу президента Владимира Зеленского отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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