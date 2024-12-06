Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 7 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

7 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Амвросия Медиоланского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 7 декабря по новому календарю (20 декабря по старому) - день памяти святого Амвросия Медиоланского, который был епископом, праведником и христианским писателем.

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Амвросий жил в IV веке в Италии. Он походил из аристократической семьи, но став епископом в Медиолане, пожертвовал свое имущество церкви. Сам же начал вести скромный и строгий образ жизни.

Амвросия считали одним из лучших проповедников христианства. Он оставил множество богословских трудов и пользовался всенародной любовью - благодаря чудесам, которые происходили по его молитве. Мощи святого после его смерти поместили в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте возвели базилику святого Амвросия, там святые мощи хранятся до сих пор.

Какой церковный праздник 7 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день святой Екатерины Александрийской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 7 декабря

Приметы этого дня такие:

день выдался ясный - зима будет морозной;

тепло и слякоть на улице - еще 10 дней мороза не жди;

небо в звездах - к снегопаду.

В народе 7 декабря - праздник Абросимов день.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 7 декабря, как и в другой день, церковь не одобряет ругани, сквернословия, склоков, жадности, зависти, лени и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день не стоит веселиться или, наоборот, горевать сверх меры - согласно поверьям и то, и другое сулит 40 дней несчастий. Также существует примета, по которой сегодня нельзя незамужней девушке мыть голову - иначе можно обречь себя на целый год одиночества.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что можно делать 7 декабря

Амвросий Медиоланский считается покровителем учителей, проповедников и певчих. В православный праздник сегодня обращаются к святому в различных житейских и бытовых нуждах, а так как он имел дар исцелять людей, то молитвы к святому способны помочь больным, особенно детям.

В народе с этого дня принято начинать потихоньку готовиться к Рождеству - наводить порядок в доме, делать и проверять заготовки.

Кто отмечает день ангела 7 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил.

По старому стилю день ангела у Катерины, Евгения, Михаила, Алексея, Григория, Порфирия, Марка, Митрофана, Александра, Ивана.

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