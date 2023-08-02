Рассказываем, когда Украина отмечает День шахтера и чем примечательна эта профессия.

День шахтера - важный профессиональный праздник, посвященный одной из самых опасных профессий. Украина чтит нелегкий труд шахтеров в конце августа. Ярче всего торжество отмечают в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Львовской областях, где находится больше всего шахт.

Когда День шахтера в Украине - история праздника

День шахтера в Украине отмечается в последнее воскресенье августа по указу Леонида Кравчука от 1993 года. День шахтера 2023 Украина отметит 27 августа.

В Украине находится 150 угольных шахт, из которых 92% находятся в Донецком угольном бассейне и 3% - во Львовско-Волынском бассейне. Больше половины украинских шахт не работает из-за близости к зоне боевых действий или нахождения на оккупированных территориях. К примеру, на территории самопровозглашенной "ЛНР" находятся все антрацитовые шахты.

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Интересные факты про шахтеров

Профессия шахтера не только ответственная, но и очень интересная.

О шахтерах известно со времен Древней Греции. В святилищах Посейдона были найдены глиняные таблички с изображением шахтера, который добывает глину.

В 1935 году Международная организация труда приняла постановление о запрете найма на работу под землей женщин и подростков. Однако женщины нередко привлекались к работам в украинских шахтах во времена Второй Мировой войны, когда мужчин не хватало. Многие шахтерки Донбасса, такие как Мария Гришутина, Полина Фалько и Нина Кузьменко, могли перевыполнять нормативы добычи угля на 200-300%. За примерными подсчетами во время войны и послевоенное время в УССР работали в шахтах около 200 тысяч женщин.

В 19-20 веках шахтеры иногда брали с собой на работу канареек - эти птички очень тонко чувствуют присутствие метана и угарного газа в воздухе, и сразу замолкали при их присутствии. Пока птицы чирикали, шахтерам можно было работать.

В некоторых шахтах выделена специальная должность для человека, который проверяет карманы шахтеров. Работникам запрещено спускаться под землю с табаком, зажигалками или спичками. Горняка, который забыл выложить взрывоопасные предметы, могут уволить с работы.

У шахтеров есть "профессиональные" болезни. Чаще всего они страдают от пневмокониозов, хронических и пылевых бронхитов, силикозов, угольной пыли в легких.

Самыми глубокими шахтами Украины является "Шахтарская Глубокая" в Шахтарске (глубина 1446 метров) и "Прогресс" в Чистяковом (глубина 1340 метров). Также в настоящее время действует шахта "Казацкая" в Кривом Роге, которую планируют углубить до 1430 метров. Самые глубокие шахты в мире находятся в Южно-Африканской Республике и достигают глубины более 4,5 километров.

Самой старой шахтой в Украине считается "Центральная" в городе Торецк. Она была введена в эксплуатацию в 1860 году. Самая старая шахта в мире находится в Нидерландах и до сих пор действует. На ней начали добывать уголь в 1113 году.

В предыдущие века на шахтах широко применялся ручной труд. Сначала уголь добывали кирками, затем в подземных работах научились применять динамит, а потом дробили породу кувалдами и отбойными молотками. Сейчас в шахтах широко применяют комбайны.

В День шахтера поздравьте с профессиональным праздником близких и знакомых шахтеров. Им точно будет приятно.

Картинки с Днем шахтера 2023

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