В эту дату отмечается Международный день дружбы и Всемирный день вышивки.

Праздник 30 июля - Международный день дружбы, Всемирный день вышивки, День цветных напитков, День "Поделитесь обнимашками", Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

30 июля - 211-й день года (212-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 154 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

30 июля праздник отмечается в разных странах по всей планете - узнайте, какие торжества отмечают в эту дату другие государства:

Видео дня

День поддержки государственного образования, День чизкейка, День тестя и свекра, День книги в мягкой обложке, День информаторов - США .

. День мучеников революции - Куба .

. День независимости - Вануату .

. День работников пожарной охраны - Таджикистан .

. День престола - Марокко .

. День мучеников - Южный Судан .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 30 июля нет никаких национальных дат - по желанию каждый украинец может присоединиться к празднованию международного торжества.

Важные события в истории 30 июля

1021 - в Киевской Руси освящён храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых Киевской Руси.

1502 - Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

1729 - основан Балтимор - крупнейший город американского штата Мэриленд, крупный порт. Назван в честь Чарльза Балтимора, лорда-собственника колонии.

1792 - в Париж с песней на устах вошёл Марсельский добровольческий батальон. Сочинённая сапёрным офицером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнской армии боевая песня была поэтому прозвана "Марсельезой" и стала потом национальным гимном Франции.

1793 - в Канаде началось строительство Йорка (ныне Торонто).

1895 - во Львове основан этнографический музей.

1898 - американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья.

1900 - в Британии запрещён детский труд в шахтах.

1924 - утверждён Гражданско-процессуальный кодекс УССР.

1925 - Албания, Греция и Югославия подписали договор о признании взаимных границ.

1935 - издательство Penguin Books выпустило свою первую книжку. Идея выпуска дешёвых (по цене 10 сигарет) книжек в мягкой обложке и карманного формата, родившаяся у сэра Аллена Лейна, произвела революцию в издательском деле, обеспечив массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.

1938 - нацистская Германия наградила американского автомобильного магната Генри Форда Железным крестом германского орла.

1944 - принято постановление о борьбе с детской беспризорностью в Украине.

1948 - закон о британском гражданстве предоставляет статус британского подданного всем гражданам Содружества.

1954 - в Мемфисе (США, штат Теннесси) прошли первые концерты с участием Элвиса Пресли.

1956 - девиз "In God We Trust" появился на американских долларах.

1974 - в Квебеке французский язык объявлен единственным официальным языком.

1976 - в Испании объявлено об амнистии политических заключённых.

1980 - парламент Израиля объявил объединённый Иерусалим столицей страны.

1984 - на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара".

Какой сегодня церковный праздник

Христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают праздник 30 июля - день памяти апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. По старому стилю верующие встречают день памяти мученицы Марины Антиохийской.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 июля

Приметы гласят, что в эту дату желательно провести уборку в доме - в первую очередь, избавиться от ненужных вещей, но не выбрасывать их, а отдать нуждающимся. Наши предки старались готовить блюда из рыбы - подавать их на стол и угощать соседей. Считалось, что если 30 июля съесть рыбу, можно зарядиться силами на весь год.

Народные приметы о погоде 30 июля:

насекомые летают беспокойно - к грозе и ливням;

гроза - зима будет снежной, а осень дождливой;

нет ящериц - скоро пойдет дождь;

чайки сидят на воде - погода будет радовать солнцем.

Категорически запрещено в эту дату оставлять окна и двери открытыми - через них в дом может проникнуть нечистая сила. Предки верили, что если посмотреть на молнию 30 июля, можно ослепнуть. Запрещены любые важные шаги в личной жизни - свадьбы, венчания, сватовство. Если нарушить запрет, то чувства быстро угаснут.

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