День инженерных войск Украины ежегодно отмечается 3 ноября.

Инженерные войска Украины отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 3 ноября. Праздник установлен в 1999 году по указу президента Леонида Кучмы. В этот день военнослужащие инженерных войск получают поздравления от командиров, коллег и близких, а также принимают награды и почетные звания.

3 ноября отмечается ещё один военный праздник - День ракетных войск и артиллерии ВСУ.

Чем занимаются инженерные войска Украины

Инженерные войска занимаются инженерным обеспечением при боевых действиях. Они проводят инженерную разведку, возводят переправы и безопасные проходы через минные поля, расчищают пути от завалов, оборудуют территорию для дальнейшего наступления и сопровождают войско.

Без их работы проводить боевые операции было бы невозможно. При этом большую часть работ эти воины проводят прямо "под носом" у противника, рискуя своими жизнями для безопасного продвижения армии. Также инженерные войска помогают при обороне.

Поздравления с Днем инженерных войск Украины 2022

Хочу выразить свои слова поздравления в День инженерных войск Украины и сказать вам: доброй службы, светлых благородных умов; крепкого здоровья, настоящей отваги и мужества; терпения в работе; тепла в личной жизни и семье. Пусть дома всегда ждут родные и близкие, а на службе выручают верные боевые товарищи. Слава Украине!

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Сегодня твой праздник – День инженерных войск! Прими от меня самые искренние поздравления! Благодаря тебе и таким же смелым парням, как и ты, мы можем не волноваться за безопасность Украины и спать спокойно. Желаю тебе, чтобы твои навыки больше никогда не пригодились, чтобы в Украине навсегда наступил мир!

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Поздравляю с Днем инженерных войск! Желаю уверенности в своих силах, настоящей дружбы, доверия с коллегами, успешного решения поставленных задач. Пусть дома всегда ждут и любят родные и близкие люди!

Поздравляю служащего инженерных войск с праздником! Пусть по построенным тобой мостам несутся мирные поезда. Пусть по проложенным дорогам курсируют гражданские автомобили. С праздником тебя!

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От всего сердца дарим вам поздравления с Днем инженерных войск! Вы – надежные, смелые воины и достойно несете свою службу. Гордимся вами и желаем, чтобы этот праздник запомнился и долго согревал душу! Желаем вам мира, добра, силы и здоровья! Пусть к вам часто приходят из дома теплые весточки, любимые преданно ждут, а дружба с товарищами будет крепкой и надежной!

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