День ракетных войск и артиллерии Украины - это государственный праздник, который ежегодно отмечается 3 ноября. Установлен он был в 1964 году, но в Украине его начали отмечать только в 1997-м. Дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.
УНИАН подскажет, какие поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в прозе, стихах и картинках будут наиболее удачными.
С Днем ракетных войск и артиллерии - картинки и красивые пожелания
Ты носишь звание артиллериста,
И в этом есть для гордости причина.
Желаю быть по жизни ловким, быстрым
И не иметь предлогов для кручины.
Желаю счастья, радости, успеха,
Здоровья, крепкой дружбы и удачи.
Чтобы ты слышал только взрывы смеха.
Горжусь тобой, ты настоящий мачо!
В День ракетных войск я от всего сердца желаю крепчайшего здоровья, мирного неба и неземного счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена красочными событиями, искренней любовью и надежной дружбой! Желаю всяческого успеха, исполнения всех целей и бодрого духа!
С Днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.
В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,
Все намеченные цели поражаются...
И к тебе спешит вознаграждение!
Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.
С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!
Принимай скорее поздравленье.
Согревают душу пусть покой и теплота.
Пусть не будет в жизни никаких сомнений.
Все сражения кончаются пускай
Только лишь твоей победой.
Пусть здоровье льется через край,
В сердце вечно пусть сияет лето.
Поздравляю крутого мужика, артиллериста по призванию. Желаю тебе, чтобы ты всегда со скоростью ракеты стремился вперед к своим целям и достигал намеченного. Всегда оставайся таким же мужественным, сильным, благородным и верным своему долгу. Будь примером чести и славы, ведь в наших глазах ты настоящий герой. С Днем ракетных войск и артиллерии.
С Днём ракетных войск! Желаю
Счастья, смелости, побед,
Пусть восторгом вдохновляет
Жизнь на много-много лет.
Пусть удача улыбнётся,
Теплота в душе живёт,
И красивая девчонка
Непременно дома ждёт!
Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства над противником, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.