Почему День ракетных войск и артиллерии 3 ноября и как лучше всего поздравить военных - узнайте в материале УНИАН.

День ракетных войск и артиллерии Украины - это государственный праздник, который ежегодно отмечается 3 ноября. Установлен он был в 1964 году, но в Украине его начали отмечать только в 1997-м. Дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.

УНИАН подскажет, какие поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в прозе, стихах и картинках будут наиболее удачными.

С Днем ракетных войск и артиллерии - картинки и красивые пожелания

Ты носишь звание артиллериста,

Видео дня

И в этом есть для гордости причина.

Желаю быть по жизни ловким, быстрым

И не иметь предлогов для кручины.

Желаю счастья, радости, успеха,

Здоровья, крепкой дружбы и удачи.

Чтобы ты слышал только взрывы смеха.

Горжусь тобой, ты настоящий мачо!

В День ракетных войск я от всего сердца желаю крепчайшего здоровья, мирного неба и неземного счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена красочными событиями, искренней любовью и надежной дружбой! Желаю всяческого успеха, исполнения всех целей и бодрого духа!

С Днем ракетных войск и артиллерии

От души хочу тебя поздравить,

Пожелать огромного везения,

Добрых слов большой букет отправить.

В жизни пусть лишь радости случаются,

Каждый день приносит наслаждение,

Все намеченные цели поражаются...

И к тебе спешит вознаграждение!

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути.

С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!

Принимай скорее поздравленье.

Согревают душу пусть покой и теплота.

Пусть не будет в жизни никаких сомнений.

Все сражения кончаются пускай

Только лишь твоей победой.

Пусть здоровье льется через край,

В сердце вечно пусть сияет лето.

Поздравляю крутого мужика, артиллериста по призванию. Желаю тебе, чтобы ты всегда со скоростью ракеты стремился вперед к своим целям и достигал намеченного. Всегда оставайся таким же мужественным, сильным, благородным и верным своему долгу. Будь примером чести и славы, ведь в наших глазах ты настоящий герой. С Днем ракетных войск и артиллерии.

С Днём ракетных войск! Желаю

Счастья, смелости, побед,

Пусть восторгом вдохновляет

Жизнь на много-много лет.

Пусть удача улыбнётся,

Теплота в душе живёт,

И красивая девчонка

Непременно дома ждёт!

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства над противником, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.

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