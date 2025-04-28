Какой церковный праздник отмечают верующие 29 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 апреля по новому церковному календарю чтут память девяти мучеников в Кызице. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 29 апреля (12 мая по старому) - день памяти девяти мучеников в Кызице.

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В III веке в городе Кизик вблизи Дарданелльского пролива (сейчас это территория Турции) жили девять святителей - Антипатр, Артема, Магн, Руф, Фавмасий, Феогнид, Феодот, Феостих и Филимон. Все они были разного возраста и родились в разных местах, а объединила их христианская вера, которую они все проповедовали.

Из-за своих проповедей все девять попали под преследования, а затем и в тюрьму, где и погибли. Когда на престол взошел император Константин I, то он веле построить храм в честь святителей, куда и перенесли их мощи. Со временем оказалось, что мощи чудотворные - они способны исцелять от эпидемий и многих болезней, а также лечить душевные раны. Поэтому день памяти девяти проповедников также называет Днем девяти целителей.

Какой церковный праздник 29 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а также Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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В некоторых регионах Украины сегодня отмечается Радоница - поминальный день после Пасхи. Напомним, что в 2025 году с 28 апреля и по 3 мая в украинской церкви проходит Проводная неделя (Проводы), на которой совершается поминовение умерших, в храмах совершаются литургии и панихиды, прихожане молятся об упокоении душ, посещают кладбища.

О чем говорят приметы на 29 апреля

По приметам дня судят, какими будут лето и урожай:

небо днем ясное - лето будет теплым и урожайным;

муравьи ищут сухое место - пойдет дождь;

гремит - к затяжному ненастью;

жаркий день выдался - конец мая будет холодным.

По народным приметам сегодня принято собирать лекарственные травы - считается, что в День целителей они имеют сверхъестественную силу.

Что нельзя делать 29 апреля

В церковный праздник 29 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, сквернословие, лень, зависть, жадность. Не следует в это время плохо отзываться об умерших, убиваться по ушедшим, отказывать в помощи и милостыне. Нельзя устраивать шумные поминальные застолья, пить на кладбище.

Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя делать на Радоницу и Проводы - главные традиции и запреты.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют по возможности отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 29 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к девяти целителям - у них можно просить исцеления от любых болезней. Считается, что святые также помогают людям, страдающим психическими расстройствами и эпилепсией.

Как уже говорили, в поминальные дни принято идти в храм, можно отнести "панихидку", написать поминальные записки. После церкви традиционно идут на кладбище. Но самое главное - это молитва, которая помогает душам умерших обрести покой. Прямого запрета на работу в этот день нет - можно работать на огороде и в саду, сажать огурцы, цветы, кустарники.

Кто отмечает день ангела 29 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Артём, Василий, Иван.

По старому стилю день ангела у Василисы, Ирины, Галины, Ники, Леонида, Михаила, Павла и Тимофея.

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