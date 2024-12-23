24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник, навечерие Рождества Христова. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 24 декабря по старому стилю
- О чем говорят приметы на 24 декабря
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 24 декабря
- Кто отмечает день ангела 24 декабря
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 24 декабря (6 января по старому стилю) - день перед Рождеством Христовым, Рождественский сочельник. По библейскому преданию, более 2 тыс. лет назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая и возвестила мир о появлении Спасителя.
Православная церковь в честь навечерия Рождества совершает особое богослужение. Верующие традиционно на сочельник готовят 12 постных блюд - по числу апостолов Христа. Среди них на столе должны обязательно быть кутья и узвар из сухофруктов. Кутья (сочиво) - постная каша из пшеницы (ячменя, реже - риса, пшена) с добавлением мака, изюма, орехов и меда. Считается, что слово "сочельник" связано с названием блюда - "сочиво". Ранее мы рассказывали, как варить кутью правильно и когда ее носят.
С этого дня начинаются святки, которые длятся до Крещенского сочельника (5 января по новому календарю).
Какой церковный праздник 24 декабря по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Никона Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 24 декабря
По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:
- солнце на небе с отсветами по бокам - к морозам;
- вечером стаи ворон летают с места на место и не находят ночлега - будет буря;
- шум от железной дороги слышен далеко - к потеплению;
- белки в одном дупле собираются - будут сильные морозы.
В народе 24 декабря - праздник Коляда, Святвечер. В старину говорили, что с этого момента зима движется к морозам, а солнце - к лету.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 24 декабря церковь порицает сквернословие и ругань, сплетни, зависть, лень, злость, месть. Нельзя сегодня заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, отказывать в помощи просящему.
24 декабря заканчивается Рождественский пост 2024 - тем, кто постится, в этот день полагается полный отказ от пищи, можно только пить воду. Ужин можно начинать после того, когда взойдет первая рождественская звезда. Согласно народной примете, в святвечер нельзя садиться за стол в черной одежде.
Что можно делать 24 декабря
В молитвах на православный праздник сегодня просят Божьей милости, мира, благ.
Традиционно вечером собираются всей семьей за праздничным столом. Стол накрывают белой скатертью, на него кладут сено - символ яслей, в которых родился Иисус и, как уже говорили, ставят 12 блюд. Среди них кутья - хозяйка, и узвар - хозяин. Считается, что нужно обязательно попробовать все блюда, чтобы не голодать в течение года. Также принято угощать одиноких и нуждающихся людей.
Кто отмечает день ангела 24 декабря
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Артем, Сергей, Евгения, Клавдия.
По старому стилю день ангела у Николая, Никона, Даниила, Леонтия, Петра, Терентия, Ивана.