Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 24 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник, навечерие Рождества Христова. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 декабря (6 января по старому стилю) - день перед Рождеством Христовым, Рождественский сочельник. По библейскому преданию, более 2 тыс. лет назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая и возвестила мир о появлении Спасителя.

Видео дня

Православная церковь в честь навечерия Рождества совершает особое богослужение. Верующие традиционно на сочельник готовят 12 постных блюд - по числу апостолов Христа. Среди них на столе должны обязательно быть кутья и узвар из сухофруктов. Кутья (сочиво) - постная каша из пшеницы (ячменя, реже - риса, пшена) с добавлением мака, изюма, орехов и меда. Считается, что слово "сочельник" связано с названием блюда - "сочиво". Ранее мы рассказывали, как варить кутью правильно и когда ее носят.

С этого дня начинаются святки, которые длятся до Крещенского сочельника (5 января по новому календарю).

Какой церковный праздник 24 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Никона Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 24 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

солнце на небе с отсветами по бокам - к морозам;

вечером стаи ворон летают с места на место и не находят ночлега - будет буря;

шум от железной дороги слышен далеко - к потеплению;

белки в одном дупле собираются - будут сильные морозы.

В народе 24 декабря - праздник Коляда, Святвечер. В старину говорили, что с этого момента зима движется к морозам, а солнце - к лету.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 24 декабря церковь порицает сквернословие и ругань, сплетни, зависть, лень, злость, месть. Нельзя сегодня заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, отказывать в помощи просящему.

24 декабря заканчивается Рождественский пост 2024 - тем, кто постится, в этот день полагается полный отказ от пищи, можно только пить воду. Ужин можно начинать после того, когда взойдет первая рождественская звезда. Согласно народной примете, в святвечер нельзя садиться за стол в черной одежде.

Что можно делать 24 декабря

В молитвах на православный праздник сегодня просят Божьей милости, мира, благ.

Традиционно вечером собираются всей семьей за праздничным столом. Стол накрывают белой скатертью, на него кладут сено - символ яслей, в которых родился Иисус и, как уже говорили, ставят 12 блюд. Среди них кутья - хозяйка, и узвар - хозяин. Считается, что нужно обязательно попробовать все блюда, чтобы не голодать в течение года. Также принято угощать одиноких и нуждающихся людей.

Кто отмечает день ангела 24 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Артем, Сергей, Евгения, Клавдия.

По старому стилю день ангела у Николая, Никона, Даниила, Леонтия, Петра, Терентия, Ивана.

Вас также могут заинтересовать новости: