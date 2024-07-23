Православная церковь Украины 23 июля по новому стилю чествует две иконы - Почаевскую икону Богоматери и икону Божьей Матери "Всех скорбных радость", а также чтит память мучеников Трофима и Феофила. По старому стилю в праздник сегодня чтят черниговского святого Антония Печерского.
В этот народный праздник наши предки собирали урожай сезонных ягод - смородины, малины, вишни и особенно калины. Из собранного урожая готовили пироги и вареники, закрывали консервацию. В этот день ягоды считаются особенно полезными. Для крепкого здоровья сегодня нужно съесть калину, а для счастливой и взаимной любви - малину.
Праздник 23 июля издавна считается опасным для здоровья из-за непогоды. В эту дату либо стояла сильная жара, либо начинались продолжительные грозы. В любом случае люди долго не находились на улице, чтобы избежать перегрева или удара молнии.
В конце июля продолжалась жатва на полях. На поле работали всей семьей от детей до пожилых. При этом работу планировали на утро и на вечер, чтобы избежать яркого полуденного солнца.
На реках и озерах в народный праздник 23 июля собирали ряску с поверхности воды. Такую зелень добавляли в корм для домашнего скота, а также использовали в народной медицине для лечения дерматологических проблем.
23 июля - знак Зодиака
Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе, упрямые, амбициозные. Ставят перед собой большие цели и расстраиваются, если их не достигают. Одинаково строгие к себе и к окружающим. Рожденные 23 июля люди весьма консервативные и неохотно принимают изменения.
Что нельзя делать 23 июля
Большим грехом считается сегодня рубить деревья и кустарники, особенно ягодные.
Нельзя купаться в реках и озерах сегодня.
Категорически запрещено мусорить, сливать отходы в реку, топтать траву и в целом вредить природе.
Не хвастайтесь сегодня, иначе лишитесь того, чем гордитесь.
Не стоит сегодня долго спать и поздно просыпаться. Тех, кто рано встанет и не будет бездельничать, ждёт удача в делах.
Приметы погоды 23 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Густо уродили калина и рябина - к суровой зиме.
- Начало желтеть листья на деревьях - к ранней осени.
- Дождь пошел - к большому урожаю фруктов и орехов.
- Гроза 23 июля сулит хорошую рыбалку.
- Чем выше муравейники, тем холоднее будет зима.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.