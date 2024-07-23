Народный праздник 23 июля Трофим Бессонник, Трофимов день, Антоний Громоносец, Антоний-рясочник.

Православная церковь Украины 23 июля по новому стилю чествует две иконы - Почаевскую икону Богоматери и икону Божьей Матери "Всех скорбных радость", а также чтит память мучеников Трофима и Феофила. По старому стилю в праздник сегодня чтят черниговского святого Антония Печерского.

В этот народный праздник наши предки собирали урожай сезонных ягод - смородины, малины, вишни и особенно калины. Из собранного урожая готовили пироги и вареники, закрывали консервацию. В этот день ягоды считаются особенно полезными. Для крепкого здоровья сегодня нужно съесть калину, а для счастливой и взаимной любви - малину.

Праздник 23 июля издавна считается опасным для здоровья из-за непогоды. В эту дату либо стояла сильная жара, либо начинались продолжительные грозы. В любом случае люди долго не находились на улице, чтобы избежать перегрева или удара молнии.

Видео дня

В конце июля продолжалась жатва на полях. На поле работали всей семьей от детей до пожилых. При этом работу планировали на утро и на вечер, чтобы избежать яркого полуденного солнца.

На реках и озерах в народный праздник 23 июля собирали ряску с поверхности воды. Такую зелень добавляли в корм для домашнего скота, а также использовали в народной медицине для лечения дерматологических проблем.

23 июля - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе, упрямые, амбициозные. Ставят перед собой большие цели и расстраиваются, если их не достигают. Одинаково строгие к себе и к окружающим. Рожденные 23 июля люди весьма консервативные и неохотно принимают изменения.

Что нельзя делать 23 июля

Большим грехом считается сегодня рубить деревья и кустарники, особенно ягодные.

Нельзя купаться в реках и озерах сегодня.

Категорически запрещено мусорить, сливать отходы в реку, топтать траву и в целом вредить природе.

Не хвастайтесь сегодня, иначе лишитесь того, чем гордитесь.

Не стоит сегодня долго спать и поздно просыпаться. Тех, кто рано встанет и не будет бездельничать, ждёт удача в делах.

Приметы погоды 23 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Густо уродили калина и рябина - к суровой зиме.

Начало желтеть листья на деревьях - к ранней осени.

Дождь пошел - к большому урожаю фруктов и орехов.

Гроза 23 июля сулит хорошую рыбалку.

Чем выше муравейники, тем холоднее будет зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: