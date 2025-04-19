Какой церковный праздник отмечают верующие 20 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

20 апреля православные верующие, как по новому, так и по старому стилю, отмечают один из самых больших праздников - Воскресение Господне, Пасху. В этот же день по новому календарю почитают чудотворный образ - Кипрскую икону Божией Матери. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 20 апреля 2025 года - Воскресение Христово, Пасха.

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Праздник считается одним из самых древних у христиан. В этот день вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа, который, согласно Библии, Иисус принял мученическую смерть, искупив грехи всего человечества. После смерти он сошел в ад, где освободил души праведников, а затем воскрес.

Праздник символизирует победу жизни над смертью и святости над грехом.

Пасха 2025 примечательна тем, что в этом году она наступит в один день и для православных, и для католиков (обычно даты разнятся).

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20 апреля по новому и 3 мая по старому стилю - день памяти чудотворной Кипрской иконы Богородицы.

Согласно преданию, икона Божией Матери "Кипрская" явилась в 392году на Кипре - на том, месте, где был похоронен праведный Лазарь (друг Иисуса, которого Спаситель ранее воскресил).

На месте чудесного обретения образа устроили монастырь Ставруни – туда и поместили икону. Спустя время, в IX веке, для образа решили построить другую церковь. Заложили фундамент, но на следующее утро с большим удивлением обнаружили, что он переместился. Это посчитали знаком и на том месте возвели храм Панагией Ангелоктисты - то есть, "церковь Богородицы, построенная ангелами". Образ Богородицы какое-то время стоял на воротах к церкви. Известен случай, что однажды, какой-то араб, проезжавший мимо, в икону стрелу и попал в колено Богородицы. Из раны тотчас полилась на землю кровь. Араб испугался и бросился бежать, но упал замертво.

Образ Богородицы "Кипрская", а также некоторые его списки, считаются чудотворными. Перед иконой Пресвятой Богородицы молятся об исцелении неизлечимых и тяжких болезней, страждущих параличом, об избавлении от эпидемии и чумы.

Какой церковный праздник 20 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 20 апреля

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

первый гром в году сегодня - будет хороший урожай;

погода дождливая - меда будет мало;

зацвела мать-и-мачеха - к потеплению;

ночь ясная - будут заморозки;

много еловых шишек - к урожаю хлеба.

Считается, что с 20 апреля уже можно сеять тыкву, огурцы и фасоль.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 20 апреля строго запрещено начинать ссоры, скандалы, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи и лениться. Недопустимы излишества - чрезмерное употребление алкоголя и шумные застолья.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что на Пасху не следует заниматься домашней работой - делать уборку, стирать, чистить что-либо, делать другие дела по дому. Также в день Пасхи лучше воздержаться от поездок на кладбища, так как праздник прославляет победу жизни над смертью. День лучше всего провести в кругу родных и близких.

Что можно делать 20 апреля

В православный праздник сегодня по традиции верующие идут в храм, чтобы помолиться и освятить пасхи. Церковная служба начинается с вечера субботы, в некоторых регионах освящение пасок также начинают в субботу, в других - рано утром в воскресенье.

Великий пост закончился, поэтому те, кто постился, могут разговеться. Пасхальные яйца принято дарить близким. По народной традиции устраивают "бой" крашенками - два человека бьются яйцами до тех пор, пока скорлупа одного не разбивается. В этом тоже заложен особый смысл: яичная скорлупа символизирует камень, которым был закрыт вход в пещеру с телом Христа, а битье яиц - это разрушение преграды на пути возвращения Христа в мир живых.

Согласно одной из народных примет, сегодня нужно обязательно помочь нуждающемуся, которого встретишь - чем больше добрых дел совершишь на Пасху, тем больше хорошего произойдет в жизни. Желание, загаданное под звон колоколов на всенощной службе, обязательно сбудется.

Кто отмечает день ангела 20 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

По старому стилю день ангела у Аркадия, Евдокии, Георгия, Даниила, Прокопа и Петра.

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