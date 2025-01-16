Какой церковный праздник отмечают верующие 17 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

17 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Антония Великого. В народном календаре - Антонов день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 января (30 января по старому стилю) - день памяти преподобного Антония Великого, которого считают одним из самых известных раннехристианских святых.

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Антоний родился в Египте, возле Фиваидской пустыни, в 251 году. Согласно преданию, еще в юности он слушал Священное Писание и запоминал его наизусть. В 20 лет Антоний остался сиротой, он продал свое имение, все деньги раздал нищим, а сам ушел из родного края.

Поселился Антоний в хижине на горе, а на жизнь стал зарабатывать своим трудом. Также он много молился и просил избавить его от искушений. Антонию было видение, что якобы какой-то пустынник тоже молится и работает, поэтому Антоний решил, что будет поступать так же. В посте, молитве и тяжелом труде он провел 85 лет. Свою хижину он покидал лишь 2 раза - чтобы поддержать и утешить заключенных императором Максимианом христиан и чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Умер преподобный в 105 лет. На горе, где он жил, вскоре появилиь монастыри и пещеры других отшельников и праведников.

Мощи святого хранятся во Франции, в церкви местечка Сент-Антуан близ Вьенна, и в городе Арле. Церковь почитает Антония Великого как одного из отцов монашества и великого христианского подвижника. До нас дошли 20 речей святого, несколько посланий монастырям, правила для монахов. Известны изречения Антония: "Никому не предлагай того и никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле", "О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, - исполни его, не разгласив о нем предварительно".

Какой церковный праздник 17 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Собор 70-ти апостолов, а также день памяти преподобного Ахилы, диакона Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 17 января

По приметам дня можно узнать, какой будет погода, а также спрогнозировать будущий урожай. Так, в народе заметили:

облака низко плывут по небу - к холодам;

восход ярко-красный - днем будет сильный ветер;

звезды ночью яркие - на мороз и солнце завтра;

лежат снежные "шапки" на деревьях - в этом году будет много меда.

Также в народе 17 января - праздник Антонов день, или Антон Перезимник. Прозвали его так потому, что половина зимы уже осталась позади.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 января, как, впрочем, и в любой другой день, церковь порицает злость, ненависть, лень, зависть, жадность. Не нужно отказывать в помощи, не следует ругаться, сквернословить, сплетничать.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: рассказывать о своих планах, иначе не сбудутся, а также шить и вязать - в старину верили, что так можно "зашить" или "завязать" дорогу к дому деньгам. Согласно поверьям в этот день нужно особенно тщательно следить за словами - они наделены магической силой. И, как уже говорили, нельзя лениться - святой Антоний был большим тружеником.

Что можно делать 17 января

В православный праздник сегодня с молитвами можно обратиться к преподобному Антонию - у святого, как ходатая за нас перед Богом, просят защитить от болезней, помочь справиться с житейскими трудностями и семейными проблемами.

По народному обычаю день принято посвятить повседневным хлопотам и делам - стирке, уборке в доме, пристройках. В старину женщины в Антонов день выпекали колобки - круглые хлеба из толокна с пшеничной мукой. Они символизировали солнце, и, как верили наши предки, имеют целебную силу.

Кто отмечает день ангела 17 января

Именины сегодня по церковному календарю у Антона, Антонины, Виктора, Георгия, Ивана, Павла, Савелия.

По старому стилю день ангела у Александра, Архиппа, Афанасия, Луки, Марка, Николая, Павла, Прохора, Родиона, Степана, Тимофея, Филиппа.

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