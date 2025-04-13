Какой церковный праздник отмечают верующие 14 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

14 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Мартина, исповедника, папы Римского. Сегодня же, как по новому, так и по старому стилю, начинается Страстная неделя, а сам день носит название Великий понедельник. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 14 апреля (27 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Мартина, исповедника, папы Римского.

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Мартин жил в I веке, в Италии. Он был хорошо образован и поступил в клир Римской церкви. В 649 году его избрали седьмым папой Римским.

Папа Мартин вел активную борьбу против еретиков, за что и попал в немилость императора Констанса. Мартина решили убрать и отправили к нему наемного убийцу. Но случилось неожиданное: как только наемник приблизился к папе, то тут же ослеп. Но император этого так не оставил и добился, чтобы Папу Римского отправили в ссылку на безлюдный остров в Эгейском море.

Преподобного хотели казнить, но после смягчили наказание и отправили в Херсонес Таврический (Крым, Украина). Там святитель Мартин заболел и вскоре умер, а его мощи перенесли в Рим.

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14 апреля начинается Страстная неделя, последняя неделя Великого поста. Первый ее день называется Великий понедельник. В храмах в этот день вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья, а также совершают Чин мироварения - изготавливают ароматическое масло (миро) для помазания после крещения.

Какой церковный праздник 14 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобной Марии Египетской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 14 апреля

Приметы этого дня говорят об урожае и погоде:

если день теплый - жди похолодание и хороший урожай летом;

облака тают - наступит ясная и сухая погода;

дождь в этот день - к плохому урожаю.

В народе 14 апреля - праздник Мартин Лисогон. День так прозвали потому, что обычно в это время лисы покидают старые норы и строят себе новые.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 14 апреля нельзя ругаться, ссориться, отказывать в помощи, обижать животных и особенно птиц.

Продолжается Великий пост, а Страстная неделя - самая строгая, поэтому постящимся нельзя нарушать правила поста. В Великий понедельник следует придерживаться сухоядения. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: обманывать, льстить и давать ложные обещания - иначе можно накликать беду, также не советуют заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно) и праздновать свадьбы и дни рождения.

Что можно делать 14 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Мартину, как к ходатаю за нас перед Богом - просят у него защиту от голода, разорения и помощи избавиться от дурных привычек.

В Великий понедельник традиционно начинают подготовку к светлому празднику Пасхи: делают уборку в доме, моют окна, перестирывают вещи.

По народным приметам на Мартина Лисогона всячески оберегают птиц: считается, что если в этот день покормить хотя бы одну птицу, то весь следующий год не будет проблем с деньгами, а в делах ждет везение. Еще одна примета Великого понедельника - нужно положить серебряное украшение в воду, а затем умыться ею, тогда можно надолго сохранить свежесть лица.

Кто отмечает день ангела 14 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Антон, Валентин, Мартин.

По старому стилю день ангела у Ефима, Макара, Марии.

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