Какой церковный праздник отмечают верующие 11 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

11 апреля по новому церковному календарю чтут священномученика Антипу, епископа Пергама Асийского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 апреля (24 апреля по старому стилю) - день памяти святого мученика Антипы, жившего в I веке.

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Антипа жил в городе Пергам (сейчас территория Турции) и был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. Как и другие ученики, Антипа проповедовал христианство и призывал не поклоняться идолам.

Это были времена правления императора Нерона, а тот устраивал гонения на христиан. Попал под них и Антипа: его поначалу заставляли отречься от веры, но он отказался. Тогда местные жрецы отправили его на казнь - бросили в котел, в котором приносили жертву богине Артемиде. Но случилось чудо: благодаря молитве епископ остался нетронутым огнем, а выглядел так, будто заснул. Ночью христиане тайно похоронили его. У могилы святого происходили чудеса - люди приходили к ней, просили и получали исцеление от разных болезней, особенно от зубной боли.

Какой церковный праздник 11 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученика Марка, епископа Арефуссийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 11 апреля

В народе 11 апреля - праздник Антипы. Приметы дня указывают на погоду весной и летом и будущий урожай:

дождь идет - будет урожай грибов;

небо на рассвете красное - к ненастной весне;

лед на реке еще не растаял - жди холодное лето;

верба распустилась - будет тепло;

если в этот день сухо - зерна будет мало.

11 апреля народные приметы не советуют что-либо сеять или сажать на огороде и в поле.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 апреля не следует ругаться и злиться, нужно избегать ссор и провокаций. Не следует сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день полагается придерживаться сухоядения. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Следует помнить, что ограничение в еде во время поста - далеко не главное, намного важнее не грешить, следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит шить, вышивать и вязать - все быстро износится.

Что можно делать 11 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Антипе, как к ходатаю за нас перед Богом. Святой считается покровителем стоматологов, его почитают как целителя и просят унять зубную боль и исцелить другие недуги.

В старину, чтобы побороть зубную буль, на больной зуб клали серебряную монету, а спустя время забирали, делали в ней дырку, продевали шнурок и вешали на икону Антипа. Верили, что боль после этого пройдет. Считается, что 11 апреля - благоприятный день для лечения зубов.

Кто отмечает день ангела 11 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антип, Иван, Яков.

По старому стилю день ангела у Ивана, Кирилла, Марка, Михаила, Филиппа.

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