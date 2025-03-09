9 марта в день рождения Тараса Шевченко мы собрали интересные факты о великом Кобзаре.

9 марта 1841 года в обычной крестьянской семье родился Тарас Григорьевич Шевченко, которому суждено было стать одним из величайших украинцев всех времен. Сын закрепощенных крестьян решительно осудил крепостничество и призвал украинцев бороться за свою независимость. Только более чем через 100 лет после смерти Кобзаря его пылкая мечта осуществилась. Недаром его называют Пророком, ведь написанные Тарасом Шевченко стихи об Украине в наши дни совсем не потеряли злободневности.

Все украинцы уважают Тараса Шевченко - биография мастера хорошо известна каждому. Однако в насыщенной жизни Кобзаря было немало событий, о которых общественности мало что известно. Мы рассказали интересные факты о жизни и предпочтениях Кобзаря, которые вас поразят.

Чем известен Тарас Шевченко - интересные факты и краткая биография

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы, что сейчас является популярным местом туризма поклонников Кобзаря. Семья Шевченко имела 7 детей и жила в крайне тяжелых условиях.

У местных дьяков Тарас научился грамоте, арифметике, рисованию. Именно за последнее умение он прославился при жизни. Хотя сейчас мы почитаем Шевченко прежде всего как поэта, как художник он проявил не меньший талант. Его картины можно увидеть в Национальном музее Тараса Шевченко. Именно благодаря его детальным автопортретам мы знаем, как выглядел Кобзарь.

В 1831 году Шевченко переехал в Петербург вместе со своим помещиком Энгельгардом. Тот хотел зарабатывать на картинах Тараса, поэтому отдал его на обучение к живописцу Василию Ширяеву. Там он познакомился с талантливыми молодыми художниками, которые добились его выкупа из крепостничества.

Обретя свободу, Тарас продолжил упражняться в рисовании и написании стихов. В 1840 году вышел в свет его первый стихотворный сборник "Кобзар". И хотя он не содержал откровенных революционных призывов, реакция царской власти была крайне негативной. Из-за откровенных антикрепостнических взгядов и членства в "мятежном" Кирилло-Мефодиевском обществе в 1847 году Шевченко приговорили к 10 годам ссылки.

На время наказания Шевченко продолжал писать стихи, хотя это было строго запрещено. В 1859 году после освобождения ему разрешили посетить Украину, но вскоре снова арестовали. Постоянные аресты, пытки и тяжелый принудительный труд подорвали здоровье мастера. 10 марта 1861 года в возрасте 47 лет он умер в Петербурге на чужбине.

Вот еще ряд интересных фактов о Кобзаре:

Тарас был единственным ребенком в семье, кого родители отдали на обучение. Еще в юности они разглядели его стремление к науке.

В юности парень зарабатывал на жизнь картинами: рисовал и продавал портреты богачей.

Самой большой мечтой жизни Кобзаря было выкупить из крепостничества своих братьев и сестер, но, к сожалению, это так и не удалось.

Во время учебы в Петербурге он присоединился к светскому кругу и начал модно одеваться. Однажды он потратил почти всю годовую зарплату на новый плащ. Также он тратил немало денег на развлечения, игры в карты и выпивку с друзьями.

Любил художник и вкусно поесть. Известно, что его любимыми блюдами были борщ с сушеными карасями, колбаски, вареники, а запивал все это крепким чаем с ромом.

Сумма выкупа Шевченко из крепостничества в наше время эквивалентна примерно 40 000 долларам.

Однажды он выучил польский язык ради возлюбленной полячки, однако не смог жениться из-за запрета браков между крепостным и свободной крестьянкой.

Поэт прожил целых 17 лет в Петербурге, но никогда не писал, что ему нравится этот город. В своих произведениях он воспевал только Украину.

В 1861 году за свой счет издал Букварь для бесплатных школ.

Произведения Тараса предназначались в основном украинским дворянам, а не крестьянам, потому что простые люди в то время не умели читать.

Художник был известным ловеласом и часто влюблялся, но так никогда и не женился.

Ранее мы рассказывали, какой значительный вклад в украинскую литературу сделал Тарас Шевченко - стихи Кобзаря посвящены Украине, природе, любви и многим другим темам.

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