Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.

Православный праздник сегодня, 21 мая - день памяти преподобного Арсения Великого

Преподобный Арсений родился в 354 году в Риме, в благочестивой христианской семье. Он получил хорошее образование, но предпочел служить Богу, а не заниматься науками. Услышав о его образованности и благочестии, император Феодосий пригласил юношу воспитывать своих сыновей. Арсений согласился, но со временем понял, что хочет уединения с Богом. Он переоделся и тайно покинул дворец.

Из Александрии Арсений отправился в скитскую пустыню и попросился в церкви в монахи. Приняв монашеский постриг, по Божьему велению он поселился в уединенной келии и принял подвиг безмолвия. Преподобный неустанно молился, но когда к нему приходили за советом и наставлением, не отказывал. Когда ему задавали вопрос, почему он молчит, преподобный говорил: "Много раз раскаивался я о своих словах, а о молчании - никогда".

Видео дня

Великий Арсений провел в иноческих подвигах 55 лет и умер в возрасте 95 лет.

Также сегодня, 21 мая, церковь отмечает день Иоанна Богослова - апостола и евангелиста.

Народный праздник 21 мая называется Иван Долгий.

Какой сегодня праздник - народные приметы 21 мая

По приметам дня судили о том, какой будет погода далее:

если утром небо красное - будет дождь;

погода ясная сегодня - грибов не будет, а если пошел дождь - к урожаю грибов;

яркий красный закат - хорошая погода будет стоять несколько дней;

утром радуга на небе - будет дождь, вечером - установится теплая погода.

Также наблюдали: если к этому дню расцветала черемуха, то лето будет дождливым.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 21 мая

Сегодня запрещается ссориться и тяжело работать. Делать уборку, стирать также нельзя. Считалось, что на Иоанна Богослова нельзя резать овощи - это к неурожаю. Также в этот день нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Что сегодня можно делать

Сегодня можно работать в огороде, саду, поле – но не заниматься тяжелым трудом. В этот день также было принято печь пирожки и хлеб и угощать ими других. У святых в молитвах просили исцеления от болезней, благополучия в семье и хорошего урожая.

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