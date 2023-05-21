УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.
Православный праздник сегодня, 21 мая - день памяти преподобного Арсения Великого
Преподобный Арсений родился в 354 году в Риме, в благочестивой христианской семье. Он получил хорошее образование, но предпочел служить Богу, а не заниматься науками. Услышав о его образованности и благочестии, император Феодосий пригласил юношу воспитывать своих сыновей. Арсений согласился, но со временем понял, что хочет уединения с Богом. Он переоделся и тайно покинул дворец.
Из Александрии Арсений отправился в скитскую пустыню и попросился в церкви в монахи. Приняв монашеский постриг, по Божьему велению он поселился в уединенной келии и принял подвиг безмолвия. Преподобный неустанно молился, но когда к нему приходили за советом и наставлением, не отказывал. Когда ему задавали вопрос, почему он молчит, преподобный говорил: "Много раз раскаивался я о своих словах, а о молчании - никогда".
Великий Арсений провел в иноческих подвигах 55 лет и умер в возрасте 95 лет.
Также сегодня, 21 мая, церковь отмечает день Иоанна Богослова - апостола и евангелиста.
Народный праздник 21 мая называется Иван Долгий.
Какой сегодня праздник - народные приметы 21 мая
По приметам дня судили о том, какой будет погода далее:
- если утром небо красное - будет дождь;
- погода ясная сегодня - грибов не будет, а если пошел дождь - к урожаю грибов;
- яркий красный закат - хорошая погода будет стоять несколько дней;
- утром радуга на небе - будет дождь, вечером - установится теплая погода.
Также наблюдали: если к этому дню расцветала черемуха, то лето будет дождливым.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 21 мая
Сегодня запрещается ссориться и тяжело работать. Делать уборку, стирать также нельзя. Считалось, что на Иоанна Богослова нельзя резать овощи - это к неурожаю. Также в этот день нельзя отказывать в помощи и милостыне.
Что сегодня можно делать
Сегодня можно работать в огороде, саду, поле – но не заниматься тяжелым трудом. В этот день также было принято печь пирожки и хлеб и угощать ими других. У святых в молитвах просили исцеления от болезней, благополучия в семье и хорошего урожая.