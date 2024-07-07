Православная церковь Украины 8 июля по новому стилю чтит память великомученика Прокопия Кесарийского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святую деву и мученицу Февронию Низибийскую.
Народный праздник 8 июля издавна считается опасным для ответственных дел и любых начинаний. Наши предки в этот период опасались солнца и старались не выходить на улицу днём. Боялись получить солнечные ожоги или тепловой удар. Также не купались в водоемах, боясь утонуть. В дохристианские времена люди приписывали утопления русалкам, а солнечные удары - злым полевым духам.
Этот народный праздник посвящали уборке раннего сена. Этим делом занимались только утром и вечером, когда не было жгучего солнца. Первый собранный сноп украинцы ставили в углу дома и не трогали аж до Покровы. Во время работы женщины затыкали пару колосков себе за поясницу, чтобы не болела спина.
В садах в этот день занимались сбором урожая смородины, ежевики, малины. Из собранных ягод готовили консервацию на зиму.
В праздник 8 июля девушки ходили в гости к подругам и сплетничали, обсуждали женихов, а также занимались гаданиями и приворотами. Сегодняшний день считается очень точным для таких ритуалов.
8 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру ответственные, совестные, трудолюбивые. Всегда признают свои ошибки и несут ответственность за сделанное. Не очень общительные и чаще проводят время в одиночестве. Любят природу и животных. У них нестабильная самооценка.
Что нельзя делать 8 июля
Неудачная дата для далеких поездок и длительных путешествий.
Не стоит заниматься рукоделием - изделия получатся неудачными.
Не ленитесь, не бездельничайте и не откладывайте на потом важные задания, иначе в делах в дальнейшем будут неудачи.
Нельзя в этот день выходить на улицу без головного убора и солнцезащитного крема, долго работать под солнцем и перегреваться.
Запрещено пренебрежительно относиться к природе - срывать растения, топтать траву, мусорить, разводить костер на природе, обижать и прогонять животных.
Не стоит работать в саду и огороде сегодня. Такая работа не принесет пользы ни растениям, ни здоровью.
Приметы погоды 8 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Уродилось много клевера - к дождливому июлю.
- Если уже созрела смородина, то осень будет ранней.
- В полях много тысячелистника - август будет дождливым, а также погниет много сена.
- Если почва очень сухая, то ждите засушливого июля.
- Сухой и жаркий день указывает на бедный урожай грибов в лесах.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.