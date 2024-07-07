Народный праздник 8 июля Прокопий-жнец, Феврония-русальница.

Православная церковь Украины 8 июля по новому стилю чтит память великомученика Прокопия Кесарийского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святую деву и мученицу Февронию Низибийскую.

Народный праздник 8 июля издавна считается опасным для ответственных дел и любых начинаний. Наши предки в этот период опасались солнца и старались не выходить на улицу днём. Боялись получить солнечные ожоги или тепловой удар. Также не купались в водоемах, боясь утонуть. В дохристианские времена люди приписывали утопления русалкам, а солнечные удары - злым полевым духам.

Этот народный праздник посвящали уборке раннего сена. Этим делом занимались только утром и вечером, когда не было жгучего солнца. Первый собранный сноп украинцы ставили в углу дома и не трогали аж до Покровы. Во время работы женщины затыкали пару колосков себе за поясницу, чтобы не болела спина.

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В садах в этот день занимались сбором урожая смородины, ежевики, малины. Из собранных ягод готовили консервацию на зиму.

В праздник 8 июля девушки ходили в гости к подругам и сплетничали, обсуждали женихов, а также занимались гаданиями и приворотами. Сегодняшний день считается очень точным для таких ритуалов.

8 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру ответственные, совестные, трудолюбивые. Всегда признают свои ошибки и несут ответственность за сделанное. Не очень общительные и чаще проводят время в одиночестве. Любят природу и животных. У них нестабильная самооценка.

Что нельзя делать 8 июля

Неудачная дата для далеких поездок и длительных путешествий.

Не стоит заниматься рукоделием - изделия получатся неудачными.

Не ленитесь, не бездельничайте и не откладывайте на потом важные задания, иначе в делах в дальнейшем будут неудачи.

Нельзя в этот день выходить на улицу без головного убора и солнцезащитного крема, долго работать под солнцем и перегреваться.

Запрещено пренебрежительно относиться к природе - срывать растения, топтать траву, мусорить, разводить костер на природе, обижать и прогонять животных.

Не стоит работать в саду и огороде сегодня. Такая работа не принесет пользы ни растениям, ни здоровью.

Приметы погоды 8 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Уродилось много клевера - к дождливому июлю.

Если уже созрела смородина, то осень будет ранней.

В полях много тысячелистника - август будет дождливым, а также погниет много сена.

Если почва очень сухая, то ждите засушливого июля.

Сухой и жаркий день указывает на бедный урожай грибов в лесах.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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