Народный праздник 8 августа известен под названиями Ермолаев день, Марьев день.

Православная церковь 8 августа чтит память священномучеников Ермолая Никомедийского, Ермократа, Ермиппа и Параскевы Римской, а также монаха Киево-Печерской лавры Моисея Угрина. Последний считается покровителем брака и семейной жизни, ему молятся о счастливом замужестве и предотвращении измены.

В народный праздник 8 августа можно собирать лечебные травы. Наши предки верили, что в эту дату на траве появляется целебная роса, которая делает любые растения ещё полезнее, чем обычно.

Также в этот народный праздник принято баловать и гладить кошек, давать им лакомства, впускать в постель. Очень хорошей приметой считается, если в 8 августа кошка улеглась на колени или потерлась об ноги.

Видео дня

В праздник 8 августа наши предки занимались работой в поле и уборкой сена. Чтобы после работы не болела поясница, за пояс втыкали несколько колосков. Также в этот день хозяйки собирали яблоки и готовили из них консервацию на зиму. Но есть сорванные яблоки было нельзя аж до Яблочного Спаса (19 августа).

8 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 8 августа по знаку Зодиака Лев. Именинники этого дня энергичные и уверенные в себе. С рвением берутся за любую задачу, поскольку уверены, что им по силам абсолютно всё. Неудачи и провалы таких людей надолго расстраивают. Эти люди не умеют принимать помощь и не любят выслушивать советы, но сами всегда готовы что-то подсказать.

Что нельзя делать 8 августа

По давним приметам девушкам и женщинам в этот день категорически запрещено брать в руки иглу или крючки, шить и вязать. Также им нельзя пользоваться серпом, косой, пилой. Такая женщина, по давним приметам, будет несчастна в браке.

Нельзя 8 августа грубо обращаться с кошками - прогонять их, кричать, ругать. Однако также нельзя разрешать коту лежать в детской кровати, иначе ребенок часто будет болеть.

Мужчинам в этот день нельзя лениться и откладывать дела по дому, иначе невыполненные задачи начнут быстро накапливаться.

Неудачный день для рыбалки и похода в лес за грибами. Также не стоит в эту дату резать домашнюю птицу на мясо. А владельцам птицы нельзя есть мясо, чтобы куры и гуси не начали болеть.

В этот день нельзя печь хлеб и другую выпечку из прошлогодней муки, иначе в жизнь вернутся старые проблемы.

Приметы погоды 8 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если утро в этот день холодное, то зима будет ранней и морозной.

Кукушка с утра поет - к поздней и теплой осени.

Если 8 августа прошел короткий дождь, то август будет жарким. Если дождит целый день, то в этом году будет затяжное бабье лето.

Кошка целый день лежит в теплом месте - скоро похолодает.

Если среди дня пропали бабочки, пчелы и пауки, а куры прячутся в курятник, то скоро пойдет дождь.

Береза или липа начала желтеть - к ранней и холодной осени.

Холодный ветер в этот день предвещает частые заморозки в августе.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: