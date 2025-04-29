Сегодняшняя дата богата давними обычаями и приметами, особенно для православных верующих. Мы подробно рассказали, какой праздник 29 апреля наступает в Украине и в мире, что отмечают верующие и какие есть приметы о погоде в этот день.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти девяти мучеников Кизицких. Также у православных наступает Проводы или Радоница 2025 - послепасхальный день почитания умерших родных. По старому стилю верующие чествуют Ильинско-Черниговскую икону Богоматери, а также святых мучениц Агапию, Ирину и Хионию.
Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и о чем можно помолиться.
Какой сегодня праздник в Украине
Спортивный праздник сегодня в Украине - Всеукраинский день футбола. Именно в эту дату 1992 года свой первый матч сыграла наша национальная сборная по футболу. Матч с Венгрией закончился со счетом 1:3 в пользу венгров. С тех пор эту дату отмечают все профессиональные игроки, любители и фанаты этого вида спорта.
Среди известных украинцев родились 29 апреля режиссер Майя Дерен, активистка Ирина Фарион, боксер Денис Пояцика, участник российско-украинской войны и Герой Украины Андрей Коноплев.
Какой сегодня праздник в мире
По инициативе ООН отмечается 29 апреля праздник Международный день танца. Дата торжества выбрана в честь дня рождения французского хореографа и основоположника современного балета Жан-Жорже Новерра. Это торжество посвящено всем танцевальным техникам и разновидностям.
Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день желаний, День застежки-молнии, День памяти жертв химического оружия, День недиагностированных заболеваний, День иммунологии, День креветок с чесночным соусом.
В этот день родились такие мировые знаменитости: математик Анри Пуанкаре, химик Гарольд Юри, джазовый музыкант Дюк Эллингтон, актриса Ума Турман, теннисист Андре Агасси, актриса Мишель Пфайффер.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Девять целителей и считается удачных для любого лечения и медицинских процедур. Наши предки собирали ранние лечебные растения - мать-и-мачеху, барвинок, крапиву, одуванчик. Из них готовили целебные отвары. 29 апреля можно работать в саду и огороде.
В 2025 году в этот день наступают Проводы. В Украине принято посещать кладбище и убирать могилы умерших родных. Также можно заказать панихиду за упокой души близких в церкви.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают верующие, чтобы не нарушить его запреты. 29 апреля нельзя плохо говорить об умерших, устраивать застолье на кладбище и оставлять алкоголь возле могил. Под запретом ругань, зависть, равнодушие.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- если небо безоблачное, то лето будет жарким;
- не видно бабочек и пчел - пройдет дождь;
- если потеплело, той май будет засушливым;
- гремит гром - к похолоданию.
Погода 29 апреля принесет небольшое потепление. Ночь ещё будет прохладной, но днем температура повыситься до комфортной температуры. Во всех областях будет сухо и облачно.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины наступают у Арсения, Артема, Богдана и Василия.
По старому стилю праздник 29 апреля отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.