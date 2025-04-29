Узнайте, что можно и что строго запрещено делать в праздник 29 апреля.

Сегодняшняя дата богата давними обычаями и приметами, особенно для православных верующих. Мы подробно рассказали, какой праздник 29 апреля наступает в Украине и в мире, что отмечают верующие и какие есть приметы о погоде в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти девяти мучеников Кизицких. Также у православных наступает Проводы или Радоница 2025 - послепасхальный день почитания умерших родных. По старому стилю верующие чествуют Ильинско-Черниговскую икону Богоматери, а также святых мучениц Агапию, Ирину и Хионию.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и о чем можно помолиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Спортивный праздник сегодня в Украине - Всеукраинский день футбола. Именно в эту дату 1992 года свой первый матч сыграла наша национальная сборная по футболу. Матч с Венгрией закончился со счетом 1:3 в пользу венгров. С тех пор эту дату отмечают все профессиональные игроки, любители и фанаты этого вида спорта.

Среди известных украинцев родились 29 апреля режиссер Майя Дерен, активистка Ирина Фарион, боксер Денис Пояцика, участник российско-украинской войны и Герой Украины Андрей Коноплев.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 29 апреля праздник Международный день танца. Дата торжества выбрана в честь дня рождения французского хореографа и основоположника современного балета Жан-Жорже Новерра. Это торжество посвящено всем танцевальным техникам и разновидностям.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день желаний, День застежки-молнии, День памяти жертв химического оружия, День недиагностированных заболеваний, День иммунологии, День креветок с чесночным соусом.

В этот день родились такие мировые знаменитости: математик Анри Пуанкаре, химик Гарольд Юри, джазовый музыкант Дюк Эллингтон, актриса Ума Турман, теннисист Андре Агасси, актриса Мишель Пфайффер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Девять целителей и считается удачных для любого лечения и медицинских процедур. Наши предки собирали ранние лечебные растения - мать-и-мачеху, барвинок, крапиву, одуванчик. Из них готовили целебные отвары. 29 апреля можно работать в саду и огороде.

В 2025 году в этот день наступают Проводы. В Украине принято посещать кладбище и убирать могилы умерших родных. Также можно заказать панихиду за упокой души близких в церкви.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают верующие, чтобы не нарушить его запреты. 29 апреля нельзя плохо говорить об умерших, устраивать застолье на кладбище и оставлять алкоголь возле могил. Под запретом ругань, зависть, равнодушие.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если небо безоблачное, то лето будет жарким;

не видно бабочек и пчел - пройдет дождь;

если потеплело, той май будет засушливым;

гремит гром - к похолоданию.

Погода 29 апреля принесет небольшое потепление. Ночь ещё будет прохладной, но днем температура повыситься до комфортной температуры. Во всех областях будет сухо и облачно.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины наступают у Арсения, Артема, Богдана и Василия.

По старому стилю праздник 29 апреля отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

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