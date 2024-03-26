Какой церковный праздник отмечают 27 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

27 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают день памяти мученицы Матроны Солунской. В народном календаре - Матрена Настовица. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 27 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

27 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 марта по новому стилю (9 апреля по старому) - день памяти Матроны Солунской, жившей в III-IV веках, и пострадавшей за веру.

Матрона Солунская жила в Салониках и была рабыней иудейки Павтилы. Она заставляла свою служанку отказаться от христианства, но Матрона отказывалась и терпела побои. Ее связывали и запирали в каморке, но каждый раз находили без уз и в молитве. В конце концов женщину сильно избили, и она умерла. Матрону похоронили христиане, а позже епископ Александр Солунский построил церковь во имя мученицы и перенес туда ее чудотворные мощи.

Видео дня

Праздник 27 марта по старому стилю - день памяти преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского.

О чем говорят приметы на 27 марта

В народном календаре 27 марта - праздник Матрена Настовица. Так его прозвали за обычай отбеливать ткани на снегу, который называли "настом".

Приметы дня предсказывают погоду и урожай:

если утром иней и туман - год будет урожайный;

на небе нет облаков - будет много ягод;

птицы высоко летают - долго дождя не будет;

если днем тепло - лето будет жаркое.

В этот день по народным поверьям следует молиться о хорошем урожае.

Что можно делать 27 марта

Матрона Солунская считается покровительницей девушек и женщин, поэтому к святой можно обращаться с разными просьбами - укрепить семью, помочь в делах, ведении хозяйства.

По народной традиции день считается благоприятным для любой домашней работы: можно делать уборку, стирать, чистить посуду. В старину в это время также собирали старые вещи и сжигали их - считалось, что таким образом можно избавиться от всех невзгод.

Что нельзя делать 27 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Особенно опасным день считается для ссор, которые могут затянуться надолго.

Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

Народные приметы запрещают в этот день бездельничать - Матрона Солунская любила работать, поэтому ценит трудолюбивых женщин.

27 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Александр, Иван, Павел.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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