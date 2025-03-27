Дата 27 марта примечательна несколькими праздники и народными обычаями.

Сегодняшняя дата известна интересными народными приметами и важными торжествами. Мы рассказали всё, что нужно знать об этой дате - какой праздник 27 марта наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и кого нужно поздравить с именинами.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученицы Матроны Солунской. По старому стилю верующие вспоминают Киевского князя Ростислава и преподобного Венедикта. Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем принято молиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День нефролога. Это врач, который специализируется на лечении болезней почек. Часто такие заболевания являются очень болезненными, и только нефролог может помочь пациенту избавиться от боли.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились сегодня микробиолог Александр Безредка, художник Владимир Бурлюк, правозащитник Михаил Сорока, спортсменка Людмила Лузан.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 27 марта праздник Международный день театра. Он посвящен всем, кто имеет отношение к театральному искусству: драматургам, режиссерам, постановщикам, гримерам, свето- и звукоинженерам и актерам. А также зрителям, которые могут насладиться хорошей пьесой.

Другие известные сегодня праздники мира - День виски, День испанской паэльи, День борьбы с миеломой, Праздник цветения сакуры в Японии.

Из мировых знаменитостей родились 27 марта физик и открыватель рентгеновского излучения Вильгельм Рентген, писатель Генрих Манн, архитектор Людвиг Мис дер Роэ, певица Мэрайя Кэри, кинорежиссер Квентин Тарантино.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Матрона Настовица и Матронин день. Эта дата издавна считается удачной для женщин. Святая Матрона покровительствует женщинам во всех начинаниях - рукоделии, готовке, уборке, ремонте.

По народным обычаям дата 27 марта считается удачной для любой домашней и огородной работы. Святая Матрона благословит всех, кто хорошо трудится.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день мужчинам нельзя обижать и критиковать женщин. Также под запретом лень и безделье - лентяев постигнет неудача во всех делах.

Об этой дате есть такие погодные приметы:

дятел громко долбит древесину - к потеплению;

ударил гром - к плодородному лету;

если пошел дождь, то ещё в течение недели будет сыро;

если реки не вышли из берегов, то лето ожидается засушливым.

Погода 27 марта будет теплой и облачной с небольшими дождями в южных областях.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 27 марта отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел.

По старому стилю в праздник 27 марта поздравляют Михаила и Ростислава.

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