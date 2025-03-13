Какой церковный праздник отмечают верующие 14 марта, что нельзя делать, у кого именины.

14 марта по новому церковному календарю чтут преподобного Венедикта, а также благоверного великого князя Киевского Ростислава. В народе день прозвали Венедиктов. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 14 марта (27 марта по старому стилю) - день памяти преподобного Венедикта, основателя западного монашеского ордена бенедиктинцев.

Видео дня

Венедикт родился в 480 году, в Нурсии (Италия). В 14 лет его отправили учиться в Рим, но город произвел на мальчика плохое впечатление - он был поражен безнравственностью его жителей. Поэтому после учебы Венедикт отправился жить в церковь апостола Петра в Еффеди, а спустя несколько лет ушел в горы, где жил отшельником в молитвах и посте.

Со временем он поселился недалеко от города Касина в Кампанийской стране и там построил церковь в честь Иоанна Крестителя, а рядом с ней заложил монастырь Монте-Кассино и стал его игуменом. Община Монте-Кассино положила начало ордену, названному впоследствии орденом бенедиктинцев. Для него преподобный составил свой знаменитый устав, который позже стал фундаментом всего западного монашества.

Преподобный Венедикт прославился своей чудотворной силой и прозрением - к нему шли с просьбами избавить от тяжелых недугов и бесов. По преданию однажды святой даже воскресил ребенка.

***

Великий князь Киевский Ростислав, в крещении - Михаил, жил в XII веке и был одним из выдающихся государственных и церковных деятелей.

Ростислав был внуком Владимира Мономаха, а от отца унаследовал Смоленский великокняжеский стол. Князь укреплял Смоленск и более 40 лет правил княжеством, строил города, возводил храмы имонастыри. При Ростиславе также основали Смоленскую епархию, по указу князя строился Смоленский Кремль.

Когда Ростислав занял киевский княжий престол, то пытался добиться, чтобы Киевским митрополитом стал русич, но Константинопольский Патриархат сопротивлялся этому. Известно, что по субботам и воскресеньям Великого поста князь приглашал к себе на трапезу игумена и иноков Киево-Печерского монастыря и сам им прислуживал. Хотел Ростислав принять монашество, но не успел - возвращаясь из похода, умер. Его тело, согласно завещанию, положили в Киевском Феодоровском монастыре.

Какой церковный праздник 14 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой Евдокии Илиопольской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 14 марта

В народе 14 марта - праздник Венедиктов день. В это время почитали домашний скот, особенно лошадей и коров. По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и летом:

гром в этот день - к урожайному лету;

воробьи купаются - скоро будет тепло;

облака высокие - погода скоро наладится;

дятел по сухому дереву стучит - к теплу.

Считается, что если в этот день мороз, то вся неделя тоже будет холодной.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 марта нельзя ругаться, устраивать разбирательства, обижать животных. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, зависть, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: под запретом работа, связанная с острыми предметами - нельзя колоть дрова, точить ножи, постараться не брать в руки любые колюще-режущие предметы, чтобы не навлечь неприятности.

Что можно делать 14 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Венедикту - ему молятся о помощи в семейных делах, просят исцеления от болезней.

По народным приметам в этот день нужно позаботиться о домашних животных - считается, что они обладают магической силой и могут исполнить любое желание. Для этого нужно подойти к животному и попросить шепотом помочь осуществить задуманное.

Кто отмечает день ангела 14 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.

По старому стилю день ангела у Александра, Александры, Анны, Антона, Антонины, Василия, Вениамина, Дарьи, Евдокии, Ивана, Михаила, Надежды, Нестора, Ольги, Петра.

Вас также могут заинтересовать новости: