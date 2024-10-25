Народный праздник 25 октября известен под названиями Дедовские плачи, Праведная Тавифа, Андрон-звездочет.

Наши предки 25 октября чествовали умерших близких и оплакивали свою судьбу, а также совершали добрые дела. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие известны приметы о погоде.

Что отмечают 25 октября - праздник в Украине

По новому стилю Православная церковь Украины 25 октября чтят мучеников Маркиана и Мартирия, а также праведной Тавифы. По старому церковному календарю сегодня чествуют мучеников Прова, Адроника и Тараха. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 25 октября отмечают по старому и по новому стилю.

В народе эта дата известна под названием Дедовские плачи. Согласно давним обычаям, в эту дату можно немного поплакать, пожалеть себя, оплакать горе. Такие действия принесут душевное облегчение.

Видео дня

Также 25 октября принято ходить на кладбище и молиться за упокой умерших близких. На кладбище стоит убрать могилу, посадить новые цветы и зажечь свечи. Люди верили, что если сделать это сегодня, то душа близкого человека найдет покой.

Часто 25 декабря заканчивалось бабье лето и начиналась настоящая суровая осень. По ночам уже наступали заморозки, а перелетные птицы окончательно улетали на юг. В праздник сегодня люди выходили среди ночи на улицу и считали звезды. По приметам, если небо усыпано яркими звездами, то зима будет ранней и холодной.

Наши предки старались никого не обманывать и не обижать в эту дату. Люди говорили, что недобрые поступки вернутся бумерангом. 25 декабря старались сделать доброе дело - пожертвовать на благотворительность, помочь обездоленным.

Кто родился 25 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют вспыльчивый характер. Они склонны к необдуманным поступкам, о которых позднее жалеют. Рожденные 25 октября люди точно знают, чего хотят от жизни, и упорно идут к своей цели. Они никогда не бросают начатое.

Что нельзя делать 25 октября

В этот день нежелательно громко и много смеяться, а также шумно веселиться, чтобы не навлечь беду.

Нельзя обманывать, льстить, приукрашивать, распускать сплетни. Любой обман обязательно раскроется в будущем.

Праздник 25 октября не подходит для ремонта, строительства, починки сломанных вещей.

Вас также могут заинтересовать новости: