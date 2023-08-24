Народный праздник 25 августа известен под названием Фотя-поветенный.

Православная церковь 25 августа чтит память мучеников Аникиты и Фотия Никомидийских. В этот день часто бывали первые настоящие заморозки, а в особенно холодные года даже можно было увидеть иней на деревьях.

В народный праздник 25 августа наши предки занимались осмотром и починкой сельскохозяйственных построек. Обходили сараи, амбары, погреба, поленницы, хлева. Помещения окуривали дымом полыни или зверобоем, чтобы отпугнуть мышей и насекомых. Осматривали и утепляли стены к осени, чинили двери, заменяли и красили полки. Пол выстилали свежей соломой.

Также в праздник 25 августа чистили и чинили садовый инвентарь после окончания жатвы. Серпы, косы и ножи затачивали и прятали до следующего лета. А лопаты и грабли очищали от земли. Если полениться и всего этого не сделать, то в следующем году инструменты затупятся и прослужат недолго.

Видео дня

Этот народный праздник хорошо подходит для посева озимых культур - они обязательно дадут хороший урожай.

В садах к этому дату созревала черемуха и калина. Ягоды собирали и готовили из них вареники и пироги, а из остатков заготавливали варенье, компоты и наливки. Для крепкого здоровья обязательно стоит съесть жменю сырых ягод без сахара в этот день.

Также к концу лета созревает мак, который украинцы высаживали вдоль домов и полей для защиты от злых сил. Люди верили, что нечисть не сможет переступить через цветы, пока не пересчитает все маковые зерна. Мак использовали как снотворное и обезболивающее средство, а девушки применяли его в любовной магии.

25 августа - знак Зодиака

Рожденный 25 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня очень умные и изобретательные. Они умеют решать проблемы, которые другим людям кажутся безвыходными. Пользуются уважением на работе и в семье, хотя сами в себе часто бывают не уверенны. Очень влюбчивые и рано заключают брак, но в любви невезучие.

Что нельзя делать 25 августа

25 августа повышается риск пожаров. Не оставляйте без присмотра еду на плите или в духовке, не играйте с огнем и правильно его тушите. Категорически запрещено в этот день сжигать листья и траву.

Неудачный день для больших финансовых сделок и крупных покупок, а также в целом для бизнеса. Купленные в этот день вещи будут часто ломаться.

Также день неудачен для любовных дел, поэтому не рекомендуется отмечать свадьбу сегодня, ходить на свидания, свататься и признаваться в любви. Влюбленным нельзя ссориться даже по мелочам, иначе в будущем в отношениях постоянно будут скандалы.

В эту дату можно копать картошку для продажи или быстрого съедения, но не для хранения - она быстро сгниет.

Приметы погоды 25 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дождь в этот день предвещает холодное и короткое бабье лето. Но если после дождя появилась радуга, то сентябрь будет теплым.

Теплая и ясная погода на Фотия сулит богатый урожай грибов и диких ягод в лесу.

Увидеть крота в этот день - плохая примета, которая предвещает затяжное ненастье.

Если до наступления темноты появились летучие мыши, то последние дни августа будут дождливыми.

Лягушки громко квакают - к дождю.

Если начали опадать листья с клена, то осень будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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