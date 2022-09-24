Народный праздник 24 сентября известен под названиями Федоры-обдёры, Федорины вечеринки.

Христиане отмечают церковный праздник 24 сентября в честь монахини Феодоры Александрийской. Этот день обычно бывает очень холодным и мокрым. Практически все огородные работы кроме сбора винограда уже заканчивались.

Ко дню преподобной Федоры наши предки старались собрать всё зерно, поскольку считали, что после этой даты оно уже не пригодно для хлеба. Святую Федору считают покровительницей озимых культур, поэтому 24 сентября является благоприятным днем для посадки овощей и зерновых на зиму.

В этот день наши предки устраивали "капустные вечеринки". К одной из хозяек приходили домой гости, и все вместе рубили и готовили капусту. В этот день блюда из капусты получаются очень удачными и полезными.

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Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя поднимать предметы с земли, иначе на них может быть порча. Не врите 24 сентября. Обман обязательно раскроется позднее. На Федору не рекомендуется мыть голову и долго ходить без шапки, иначе рискуете простудиться.

Приметы погоды 24 сентября

Увидеть пчелу в этот день - к поздней и мягкой зиме.

Если белки активно закапывают орехи, значит скоро наступят морозы.

Радуга после дождя появилась - скоро наступит бабье лето.

Озимые культуры уже взошли - к хорошему урожаю в следующем году.

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