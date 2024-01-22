Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

23 января по новому церковному календарю - новоюлианскому - вспоминают священномученика Климента, епископа Анкирского. О традициях дня, его приметах и запретах, а также что отмечают в православной церкви 23 января по старому стилю - рассказываем в материале.

23 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 января (5 февраля по старому стилю) - день памяти священномученика священномученика Климента, епископа Анкирского. который пострадал за веру в Христа в III веке.

Священномученик Климент родился в городе Анкире (ныне Анкара) в 258 году. Он рано остался без отца, его воспитывала мама-христианка, и она же, согласно преданию, предсказала сыну мученическую смерть за веру во Христа. В 12 лет Климент остался сиротой, его усыновила женщина, которая помогала и кормила других сирот. Климент стал помогать ей в этом, а также начал прислуживать в церкви.

Видео дня

В 20 лет он уже стал еписокопом, но вскоре император Диоклетиан начал гонения на христиан, и Климент попал в темницу. Днем его пытали, но пытки не приносили вреда епископу. Более того, ночью к Клименту стекались люди - просили их крестить, дать наставления - так что городская тюрьма стала превращаться в храм. Пораженный этим, император сослал епископа в Никомидию. На ко­раб­ле к Клименту при­со­еди­нил­ся уче­ник Ага­фан­гел, который из­бе­жал каз­ни, но желавший по­стра­дать и уме­реть за Хри­ста вме­сте с Кли­мен­том. В Никомидии епископа и Агафанела стали снова истязать и причем так жестоко, что даже толпа зрителей-язычников не смогла этого выдержать и забросала палачей камнями.

Климент и Агафанел все-таки вышли на свободу и продолжили проповедовать, а также исцелять людей. Они не раз еще попадали в тюрьму и подвергались пыткам, и в конечном итоге Агафанела таки казнили. Вскоре, во время одной из литургий в пещерном храме, в него ворвались воины и убили епископа Климента рямо во время причастия.

Праздник 23 января по старому стилю - день памяти святого Григория Нисского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 10 января.

О чем говорят приметы на 23 января

В этот день принято наблюдать за поведением птиц и животных:

синица утром кричит - к сильному морозу;

белка покинула гнездо и спускается вниз по дереву - к оттепели;

какая погода до полудня - такая будет первая половина оставшейся зимы, а какая после полудня - такой будет вторая половина.

В народном календаре 23 января - праздник Агафий-полухлебник, так как в этот день, как и двумя днями ранее, в старину было принято подсчитывать остаток запасов продуктов, зерна и корма.

Что нельзя делать 23 января

Есть несколько запретов в этот день - что сегодня нельзя делать:

ругаться, сквернословить;

отказывать в помощи и милостыне просящим;

сплетничать, осуждать.

Главным запретом этого дня касется лени: считается, что лежать без дела в этот день - все равно, что накликать беду. Также по народным приметам в этот день не следует танцевать и подбирать найденные деньги - прока от них не будет, но могут быть проблемы.

Что можно делать 23 января

Святых мучеников просят дать сил вынести житейские невзгоды, пережить трудные времена и горести, молятся о здоровье и исцелении.

День посвящают уборке и наведению порядка в доме, пристройках, погребах. Считается, что тот, кто хорошо потрудится, не будет иметь проблем со здоровьем.

23 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макарий, Фёдор.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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