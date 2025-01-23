Узнайте, как счастливо провести дату 23 января.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими торжествами и народными обычаями. Узнайте, какой праздник 23 января отмечают в мире и в Украине, чего нельзя делать и какие известные личности родились в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти епископа и мученика Климента Анкирского и мученика Агафангела. По старому стилю верующие чествуют святого Григория Нисского.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные христиане и как лучше провести этот день.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. Народный праздник сегодня в Украине - Климентов день.

23 января - дата рождения таких выдающихся украинцев: писатель Павел Тычина, певец и жертва сталинских репрессий Михаил Донец, патриарх Киевский Филарет, музыкант Назар Гук, футболист Виталий Пономаренко, композитор Юлиан Китастый.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается сегодня праздник День ручного письма или День почерка, посвященный красоте и разнообразию почерков, а также искусству каллиграфии. Известно, что писать от руки полезно для мозга.

Другие известные 23 января праздники - День здорового веса женщин, День баунти, День пирожка, День знаний о материнском здоровье, День ирисового пудинга.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились писатель Стендаль, математик Давид Гильберт, физик Хидеки Юкава, художник Эдуард Мане.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Климентов день. В эту дату принято проводить уборку в доме и хлеву, ухаживать за садом и сеять рассаду, делать ремонт, заготавливать дрова и в целом заканчивать текущие дела. По давним приметам, физический труд сегодня приносит здоровье, а кто хорошо поработает, тот весь год проживет в достатке.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить запреты этого дня. 23 января нельзя отказывать в помощи близким, иначе и вам в будущем не помогут в трудной ситуации. Также запрещено лениться и откладывать на потом важные дела - навлечете неудачу во всех начинаниях.

В эту дату известны следующие погодные приметы:

иней на ветках предвещает прохладное и дождливое лето;

южный ветер дует - к грозовому лету, северный - к засушливому;

утром громко чирикают птицы - к непогоде;

какая погода сегодня, таким будет остаток зимы.

Погода 23 января будет пасмурной и с температурой близко нуля. В большинстве областей ожидается слабый дождь или мокрый снег.

У кого день ангела сегодня

По новому церковному календарюДень ангела 23 января отметят обладатели имен Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Милица.

По старому календарю праздник 23 января наступит Анатолия, Григория, Макара, Павла, Петра, Арсении.

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