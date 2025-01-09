Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 10 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

10 января по новому церковному календарю вспоминают святителя Григория Нисского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 10 января (23 января по старому стилю) - день памяти святителя Григория Нисского, одного из самых известных христианских философов и богословов.

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Григорий жил в IV веке и был родом из Каппадокии (восток Малой Азии, ныне - Турция). Он был другом Григория Богослова и младшим братом Василия Великого.

С детства Григорий изучал философию, медицину, литературу. Позже стал чтецом в церкви. В 371 году император издал указ, согласно которому Каппадокия разделилась на две части - Каппадокия Прима и Каппадокия Секунда. Вместе с этим изменились и церковные епархии, а Григорий, при поддержке брата Василия, митрополита Кесарийского, стал епископом нового Нисского престола.

На должности епископа Григорию было неспокойно: ему противостояли другие священнослужители, а в скором времени обвинили в растрате церковных средств. Епископа арестовали, но ему удалось бежать. Позже состоялся Собор, на котором Григория низложили, но уже через пару лет новый император объявил амнистию. Григорий вернулся и взял на себя часть обязанностей покойного брата Василия, снова став епископом Ниссы.

До нашего времени дошло немало текстов богослова Григория, в которых он с философской точки зрения объясняет духовные истины.

Какой церковный праздник 10 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти 20 тысяч мучеников из Никомидии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 10 января

Приметы дня указывают на то, какая погода будет в ближайшее время и летом:

вьюга с самого утра - летом будет жарко, а если пошел густой снег - летом будут дожди;

кошка сворачивается клубком - к морозам;

собака ложится на снег - жди метель;

ветра нет - к урожайному году;

воробьи расчирикались - к потеплению.

В народе 10 января - праздник Григорий Летоуказник или Летоуказатель. Говорят, какой Григорий - такое и лето.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 10 января, как и в любой другой день, нельзя сквернословить, ругаться и ссориться друг с другом, желать зла, отказывать в помощи. Церковь порицает лень, жадность, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещено бездельничать - святого Григория считали очень трудолюбивым, поэтому он благосклонно относится к таким же. Нельзя смахивать со стола крошки - нужно их отдать птичкам или животным, чтобы отвести болезни, а также выносить мусор и золу - вместе с ними можно вынести счастье.

Что можно делать 10 января

В православный праздник сегодня святителю Григорию молятся о даровании здоровья, удачи в делах и успехах в учебе, а также просят помощи, если в семейной жизни случился разлад.

С этого дня начинают планировать весенне-огородные, полевые и садовые работы, проверять семена для посадки и готовить инвентарь. Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать семена на рассаду и на что обращать внимание.

Если же огорода и сада у вас нет, то все равно следует хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу. В старину хозяйки на ужин готовили мясо, считалось, что отведать его - хорошая примета, которая сулит здоровье на целый год.

Кто отмечает день ангела 10 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.

По старому стилю день ангела у Ефима, Петра, Аркадия, Александра, Игнатия.

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