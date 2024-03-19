Какой церковный праздник отмечают 20 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

20 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученицу Фотину (Светлану) Самаряныню, Римскую. В народном календаре - Фотинья Колодезница. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 20 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

20 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 марта по новому стилю (2 апреля - по старому) - день памяти мученицы Фотины Самаряныни, которая напоила Иисуса водой из колодца.

Фотина (Светлана) родилась и жила в Самарии (сейчас это историческая область Израиля). В Евангелии о ней сказано, что она была той женщиной, к которой обратился Иисус и попросил воды из колодца Иакова. Когда он увидел ее смущение - иудеи предпочитали не общаться с самарянами, то сказал ей: "Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную".

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После этого у Христоса с женщиной был разговор: Иисус поведал женщине, что он - Мессия. Фотина вернулась в поселок и рассказала, что повстречала Иисуса и уверовала в него. После этого она стала проповедовать благую весть. Ее сыновья тоже стали христианами и, даже будучи на высоких должностях, распространяли веру.

Когда началось преследование христиан, семью Фотины арестовали и доставили в Рим, где сначала пытали, а затем казнили. Перед смертью по молитвам святых происходило немало чудес, которые многих привели к вере.

Праздник 20 марта по старому стилю - день памяти священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

О чем говорят приметы на 20 марта

В народном календаре 20 марта - праздник Фотинья Колодезница. Приметы этого дня говорят о погоде:

дождь идет - осенью будет много грибов;

небо звездное - тепло придет нескоро;

облака идут против ветра - жди скорые осадки;

много талой воды - в мае будет много травы.

Также в этот день наблюдали за птицами: если они вьют гнезда на солнечной стороне, то лето, скорее всего, будет холодным.

Что можно делать 20 марта

У нас святую Фотинию почитают как святую Светлану. Она - покровительница женского счастья и брака, ей молятся об исцелении различных недугов, укреплении веры и стойкости духа в сложные моменты жизни, защите от дурных мыслей. Фотиния также - заступница девушек с именем Светлана.

В народе 20 марта особо почитают колодезную воду - считается, что она в этот день становится целебной. Свежей водой из колодца нужно умыться и попить ее, чтобы быть здоровым, а также окропить дом, чтобы избавиться от болезней и привлечь удачу.

Что нельзя делать 20 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

Народные приметы советуют сегодня не готовить на вчерашней воде - уйдут силы, лучше набрать свежей.

20 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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