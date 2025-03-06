Какой церковный праздник отмечают верующие 7 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

7 марта по новому церковному календарю вспоминают святого Павла Препростого и отмечают день памяти иконы Божией Матери "Споручница грешных". В народе день прозвали Павел Капельник. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 7 марта (20 марта по старому стилю) - день памяти святого Павла Препростого, который прославился благими делами.

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Павел жил в III-IV веке в Египте. За свою простоту и добросердечность он получил имя Препростой. Большую часть жизни провел в монастыре Антония Великого - туда он ушел после измены жены.

Когда Павел пришел к Антонию, то тот сначала отказался принимать мужчину - считал, что он не сможет жить отшельником и посоветовал найти монастырь с менее строгими правилами. Тогда Павел, чтобы убедить святого Антония, три дня провел у его кельи без воды и еды. Антоний сжалился, но заставил Павла держать пост, петь псалмы и всю ночь провести в молитве. Когда мужчина стойко выдержал все испытания, то Антоний разрешил ему остаться.

Все годы в монастыре Павел усердно молился и много трудился, за это получил дар - исцелять людей и изгонять бесов. До последних дней жизни он помогал людям. По преданию, как-то к Антонию привели бесноватого юношу, но Антоний отправил того к Павлу со словами: "Я не смогу справиться с княжеским легионом, это дело Павла". Святой Павел несколько раз пытался изгнать беса, но у него не получалось - тогда он стал на камень и проговорил Иисусу, что не сойдет с места, пока не освободит человека. Бес покинул юношу, и превратившись в змея, ушел в Красное море.

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7 марта по новому стилю отмечают день памяти иконы "Споручница грешных". Это чудотворная икона Божией Матери, о целительной силе которой долгое время никто не знал.

Как появился этот образ, до сих пор загадка. Впервые о нем упоминается в середине XIX столетия, тогда икона находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был очень ветхим и ему никто не молился, но вскоре прихожане храма в снах стали видеть, что икона имеет чудотворную силу. Люди рассказали об этом священникам, и святыню перенесли в храм. От образа стали происходить чудеса - известно, что она исцеляла больных во время эпидемии холеры.

В Украине известна древняя Корецкая икона Божьей Матери "Споручница грешных" - она находится в Корецком Свято-Троицком монастыре (Ровенская область).

Какой церковный праздник 7 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Маврикия и 70-ти воинов, пострадавших за веру в IV веке. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 7 марта

В народе 7 марта - праздник Павел Капельник. Прозвали его так из-за весенней капели. Приметы дня говорят о том, какой будет весна:

если жаворонки уже прилетели - весна будет теплой;

день солнечный сегодня - ближайшие 40 дней тоже будут такими;

холодно - жди до конца весны еще 40 морозных дней;

облака плывут быстро и высоко - установится хорошая погода.

В народе считается, что весна уже началась, но холода еще будут, поэтому говорят: "С крыш капает, а за нос цапает".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 7 марта нельзя ругаться, желать зла, сплетничать, отказывать в помощи, поддаваться унынию. Церковь порицает лень, ложь, зависть, жадность.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: выяснять отношения кем-либо - не лучшая идея, долго не помиритесь. Не советуют сегодня также пересаживать цветы и сажать что-либо - растения могут не прижиться.

Что можно делать 7 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богородице перед иконой "Споручница грешных". У Божией Матери просят избавить от инфекций, эпидемий, скорби, отчаяния и уныния, исцелить от бессонницы, защитить от сглаза и порчи. Также Богородицу молят о прощении грехов.

Слово "споручница" означает "поручительница" - то есть, Богородица поручается перед своим Сыном за всех людей и непрестанно молится за тех, кто обращается к Ней.

Как уже говорили, на Павла Капельника обычно сильно капает с крыш - в народе считается, что так же громко падают и тяжкие человеческие грехи, поэтому сегодня и следует просить очистить душу от греха.

Кто отмечает день ангела 7 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений, Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения.

По старому стилю день ангела у Андрея, Варвары, Виктора, Владимира, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Ирины, Михаила, Николая, Параскева, Сергея, Степана, Фёдора, Филиппа.

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