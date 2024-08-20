Народный праздник 20 августа известен под названиями Самойлов день, Марины-Пимены, Маринин день.

Народный праздник сегодня, 20 августа, считается опасным для детей, но счастливым для мужчин. Узнайте, какой праздник сегодня отмечают украинцы, какие есть приметы о погоде и что нельзя делать, чтобы избежать беды.

Какой праздник сегодня в Украине 20 августа

Православная церковь Украины 20 августа по новому стилю чествует библейского пророка и судью Самуила. Его считают покровителем всех мужчин и мальчиков. В этот народный праздник Самуилу молятся о здоровье мужа или отца. По старому стилю в этот день вспоминали преподобного Пимена Многоболезненного, а также мучеников Марина и Астерия.

Украинцы в этот день заканчивали сбор малины, смородины, картошки, моркови. Из урожая хозяйки готовили пироги и консервацию на зиму. На полях заканчивался сенокос, а собранное зерно перемалывали в муку. После окончания работы украинцы пели обжиночные песни и украшали лентами последний сноп сена.

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С этого дня заметны первые признаки осени. На деревьях появляются желтые листья, ночи становятся длиннее и холоднее, а птицы улетают в теплые края. В лесах появляются первые грибы. У украинцев было много народных песен о проводах лета и наступлении осени.

Праздник сегодня считается опасным для детей. Их нельзя оставлять без присмотра и отправлять на рискованные развлечения. Однако эта дата считается удачной для желающих забеременеть.

В давние времена в конце лета начинался период свадеб, который длился до Покровы. К торжеству накрывали богатый стол, выпекали каравай и резали животных на мясо. В конце августа украинцы устраивали ярмарки, где закупали теплые вещи и дрова на зиму. А в реках и озерах с 20 августа уже не купались.

Что нельзя делать 20 августа

Нельзя сегодня ссориться с родными и друзьями, иначе отношения испортятся навсегда.

Не стригите волосы и ногти сегодня.

Повышается риск стать жертвой мошенничества, поэтому не стоит доверять незнакомцам.

Неудачная дата для ремонта и строительства.

Народные приметы о погоде 20 августа

Есть такие погодные приметы на сегодня:

Аисты уже улетели на юг - к ранней и холодной осени.

Утренний туман сулит хорошую погоду.

На улице не видно пауков, пчел и бабочек - к дождю.

Если в лесу появилось много грибов, то будет ранняя осень и короткое бабье лето.

Жара наступила - весь август будет жарким.

При этом важно помнить, что с годами климат меняется и давние приметы погоды могут быть неактуальными для нас.

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