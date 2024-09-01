Какой церковный праздник отмечают 2 сентября по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

2 сентября по новому церковному календарю почитают память мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских. Рассказываем о традициях и приметах 2 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

2 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

2 сентября по новому церковному календарю (15 сентября по старому) - день памяти мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря.

Мамант родился в семье христиан Феодота и Руфины около 259 года. Его родителей за то, что они исповедовали христианство, бросили в темницу - там они вскоре умерли. Младенец остался у благочестивой вдовы, которая воспитала мальчика в христианских традициях.

Уже в юности Мамант стал проповедовать христианство и обратил в веру многих своих сверстников. За это юношу схватили и привели на суд, но так как он был родом из знатной семьи, то пытать не стали. Император Аврелиан, правивший в то время, пытался склонить юношу отказаться от веры, но все было безуспешно. Тогда император разрешил пытать Маманта, но в его судьбу вмешался ангел - он велел юноше уйти на высокую гору в пустыне возле Кесарии. Там Мамант построил церковь и стал жить. По преданию, юноша был наделен от Бога даром - к нему приходили пустынные звери и слушали Евангелие. Питался Мамант молоком диких коз, а сыр отдавал нищим. Вскоре за ним пришли воины императора - его снова подвергли пыткам, и в конце концов православный святой мученик Мамант погиб.

***

2 сентября по новому стилю - день памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских. Еще при жизни эти чистые и светлые душой святые почитались среди людей, а к их мудрости прислушивались правители.

Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века, в городе Любече возле Чернигова. Когда крестился, то получил имя Антипа. В юности он отправился на святую гору Афон, принял постриг в одном из монастырей и несколько лет прожил в уединении в пещере близ обители. Игумен велел ему вернуться домой и принести туда традиции афонского монашества. На то время в Киеве (1051 год) уже было несколько греческих монастырей, но Антоний не вступил ни в один, а поселился в двухсажевой пещере, выкопанной пресвитером Иларионом, недалеко от села Берестова. Здесь святой Антоний продолжал жить прежней афонской жизнью, ел черный хлеб через день, пил воду. Слава о нем разнеслась по Киеву и другим городам. Многие приходили к нему за советом и благословением, а некоторые стали проситься на жительство. Первым был принят иерей Никон, вторым - преподобный Феодосий, родом из Василева (ныне Васильков) под Киевом.

Когда иноков стало много, Антоний удалился в другую пещеру и стал жить затворником. В игумены выбрали Феодосия, который ввел в обители устав константинопольского Студийского монастыря. Согласно ему, у братии все было общее, а все свое время они трудились, начиная каждое дело с молитвы и благословения. Сам Феодосий Печерский стал примером во всем: носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб. Кроме этого, монах был очень милосердным - в обители он устроил особый дом для проживания убогих, слепых и на содержание их выделял десятую долю монастырских доходов. Кроме того, каждую субботу он отправлял воз хлеба заключенным. Известны сочинения Феодосия: два поучения к народу, десять поучений к монахам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Количество пещер монахов все время увеличивалось, и со временем построили наземный монастырь и церковь - Успенский собор. Киево-Печерский монастырь, который основали Антоний и Феодосий Печерские, стал образцом для других монастырей. Из стен обители выходили знаменитые архипастыри, проповедники веры и писатели.

Церковный праздник 2 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти пророка Самуила.

О чем говорят приметы на 2 сентября

По приметам дня можно узнать, скоро ли будет похолодание и какой будет осень:

проливной дождь в этот день - к погожей осени;

день выдался безветренный - будет тепло, а если день ясный, но холодный - будут дожди;

небо на закате красное - скоро будут заморозки.

В народном календаре 2 сентября - праздник Мамонтий Овчарник, прозвали его так потому, что святой ухаживал за дикими козами и овцами.

Что нельзя делать 2 сентября

2 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ругань, сквернословие, злость, выступает против сплетен и клеветы, осуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Грехом считается отказать в милостыне.

В народе считают, что сегодня не следует начинать новых дел - к неудачам и провалу, а также надевать одежду слишком яркого цвета - якобы из-за этого человека могут сглазить.

Что можно делать 2 сентября

У преподобных Антония и Феодосия Печерских просят мира и благополучия, исцеления от болезней, избавления от бед и врагов. Святого Мамонта считают покровителем овец и коз, у него также просят защиты от диких зверей.

В этот день принято убирать в сараях, хлевах, овчарнях, а также копать поздний картофель. День считается благоприятным для свадьбы.

2 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Филипп.

По старому стилю именины празднуют Виктор, Максим, Тимофей, Владимир, Иван, Федор.

Вас также могут заинтересовать новости: