Какой церковный праздник отмечают 20 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

20 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают пророка Самуила. В народе день прозвали Самойлов. Рассказываем о традициях и приметах 20 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

20 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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20 августа по новому церковному календарю (2 сентября по старому) - день памяти пророка Самуила.

Пророк Самуил жил за 1146 лет до Рождества Христова и был пятнадцатым и последним судьей Израильским. У израильтян судьями назывались люди, которые пользовались особым авторитетом .

Имя Самуил означает "выпрошенный у Бога" - его мать много лет молила о ребенке и решила посвятить его Богу. В три года Самуила отдали на воспитание первосвященнику Илии, а в 12 лет мальчику было первое откровение. Пророчество сбылось: филистимляне убили 30 тыс. израильтян и захватили Ковчег Божий со скрижалями Завета.

После того, как Илия умер, Самуил стал судьей Израильским и под его влиянием народ вернулся в Единому Богу. Тогда же филистимляне вернули Ковчег и освободили израильские города. В старости к Самуилу пришли мудрецы - просить назначить царя для Израиля. Пророк помазал на царство Саула, первого царя Израиля, но тот был жесток, несправедлив и проявлял непослушание Богу, и Самуил обличил царя. Тогда же пророк приютил Давида от преследований Саула и позже благословил Давида на царство. Умер Самуил в глубокой старости.

Церковный праздник 20 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

О чем говорят приметы на 20 августа

По приметам дня судят, какой будет осень, зима и погода в скором времени:

журавли высоко летят - осень будет теплой;

облака высокие - день будет ясный;

солнце в тумане - к дождям;

много рябины созрело - осенью будет много дождей;

много мышей в полях - к холодной зиме.

В народном календаре 20 августа - праздник Самойлов день, который считался мужским. Народный праздник 20 августа также известен как Марины-Пимены, Маринин день.

Что нельзя делать 20 августа

20 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, зависти и жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня запрещают сегодня стричь волосы и ногти и ругаться - это плохая примета. Не следует также свататься и планировать свадьбу - день для этого неблагоприятный.

Что можно делать 20 августа

Святой Самуил считается покровителем и защитником всех мужчин, пророку также молятся о здоровье, помощи в учебе, вразумлении и разрешении споров.

В народе Самойлов день считается мужским праздником - традиционно для мужчин накрывают праздничный стол и дарят им подарки. Одно из блюд этого дня - жареная картошка с грибами, которую готовят, чтобы урожай был богатым, а зима - сытой.

20 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виктор, Максим, Тимофей, Владимир, Иван, Федор.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

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