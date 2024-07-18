Какой церковный праздник отмечают 19 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

19 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобную Макрину. В народе день получил название Мокрины. О традициях и приметах 19 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

19 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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19 июля по новому церковному календарю (1 августа по старому) - день памяти преподобной Макрины, сестры святителей Григория Нисского и Василия Великого.

Макрина жила в IV веке, была родом из Каппадокии, из знатной семьи. Известно, что она была старшей сестрой архиепископа и богослова Василия Великого и богослова и епископа Григория Нисского.

Накануне рождения Макрины ее матери приснился ангел, который сказал назвать девочку Феклой - в честь первомученицы Феклы. Так и сделали, но домашние все равно звали ее Макриной, в честь бабушки.

Макрина с юных лет изучала Священное Писание, посещала церковные службы. Случилось так, что ее жених умер до свадьбы, поэтому Макрина решила посвятить себя Богу. Она же воспитывала своих девятерых младших братьев и сестер. Когда умер их отец, а сами дети выросли, Макрина с матерью ушли в девичий монастырь, где приняли иноческий постриг. И вскоре Макрина стала настоятельницей обители.

От Бога преподобная получила дар чудотворения - по ее молитвам в обители в голодные годы появлялась пшеница, также святая исцеляла болезни, изгоняла бесов и пророчила.

Церковный праздник 19 июля по старому стилю

19 июля по старому календарному стилю - день памяти преподобного Сисоя Великого.

О чем говорят приметы на 19 июля

По приметам 19 июля судят, какими будут осень и урожай:

день без дождя - еще 6 недель дождя не будет, а если дождь пошел и похолодало - еще 6 недель будет такая погода;

дождь на Мокрину - будет хороший урожай ржи, но орехов не будет;

какой день - такая и осень;

солнечная погода сегодня - бабье лето будет долгим.

В народном календаре 19 июля - праздник Мокрины или Макринин день. Считается, что с этого времени наступает пора дождей и гроз.

Что нельзя делать 19 июля

19 июля, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, сквернословия, конфликтов, злобы, зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния. Нельзя отказывать в помощи, ни человеку, ни животному.

Народные приметы дня категорически запрещают употреблять алкоголь - говорят, в этот день его сам нечистый наливает и это может перерасти в пагубную привычку. Также на Мокрину не советуют солить огурцы - по приметам ими можно отравиться, и идти на рыбалку. Считается, что 19 июля лучше не есть яблок - может начаться череда мелких неприятностей.

Что можно делать 19 июля

К преподобной Макрине обращаются с молитвами о здоровье себе и близким, благополучии в доме, мире. Просят у святой помощи в воспитании детей.

В этот день хорошо делать уборку в доме, стирать, гладить, мыть окна. Нельзя выгонять приблудившегося кота - это вестник счастья и удачи. Считается, что тот, кто в этот день случайно попадет под дождь, будет здоров целый год.

19 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения, Евфросиния.

По старому стилю именины празднуют Валентин, Василий, Иннокентий, Марта, Федор, Феликс.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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