Какой завтра праздник отмечают верующие и что нельзя делать.

18 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую мученицу Ариадну Промисскую. В народном календаре - Арина Шиповница. Кем была святая, а также какие традиции и запреты есть на этот церковный праздник - рассказываем в материале.

18 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Ариадна жила во II веке во фригийском городе Промиссии. Она была рабыней и служила в доме главы города. Когда у него родился сын, то устроили пир в языческом храме, на который Ариадна отказалась идти и участвовать в языческих обрядах.

Правитель не потерпел этого и велел подвергнуть служанку пыткам, а затем бросить в тюрьму. Ариадне удалось сбежать из нее, но она была очень истощена и за ней послали погоню. Мученица стала молиться и вдруг в скале на ее пути образовалась расщелина - женщина скрылась в ней, и скала сомкнулась. Погоня в ужасе остановилась, а правитель и его слуги в панике перебили друг друга.

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Святую почитают 18 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю ее вспоминают 1 октября.

Праздник 18 сентября по старому стилю - день памяти пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.

Народные приметы на 18 сентября

По приметам дня судили, какими будут осень и зима:

листья у березы еще не опали - зима будет теплой;

журавли улетают - будут морозы в конце месяца;

сорняки вытянулись в высоту - зима будет снежной;

какая погода 1 октября - такая и 1 апреля.

В народном календаре 18 сентября - праздник Арина Шиповница. В этот день принято собирать ягоды шиповника - считается, что собранные именно сегодня имеют целебную силу.

18 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ссориться и выяснять отношения, особенно с близкими - ссора затянется надолго;

запрещено сплетничать, обсуждать других;

нельзя хвастаться успехами;

не следует стричься - можно укоротить судьбу.

В этот день следует быть особо осторожными в своих просьбах к Господу и не просить больше, чем нужно для жизни, иначе можно потерять то, что есть.

Что можно делать 18 сентября

У святой Ариадны просят благополучия, здоровья и семейного согласия. В этот день следует обязательно сделать какое-то доброе дело - но не напоказ, а втайне.

Принято устраивать девичьи посиделки и шинковать капусту на зиму.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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