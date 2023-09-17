Народный праздник 18 сентября известен под названиями Арина Шиповница, Арина-журавлиный лёт, Захарий и Елизавета, Кумохин день.

Православная церковь Украины 18 сентября чтит святую праведницу Ариадну и грузинскую икону Богоматери "Целительница". По старому стилю церковь в этот день чтила святых Захария и Елизавету, родителей Иоанна Крестителя.

Наши предки в народный праздник 18 сентября собирали шиповник. Верили, что собранные в день Арины ягоды особенно полезны и долго хранятся. По давнему обычаю немного ягод обязательно нужно было оставить на кусте, чтобы птицы могли поживиться. Шиповник нужно было сорвать до первых заморозков, иначе он потеряет полезные свойства.

После сбора шиповника ягоды засушивали и хранили в холщовых мешках. Они считались природным лекарством от любых болезней, а чай из шиповника называли эликсиром долголетия.

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В праздник 18 октября наши предки наблюдали за отлётом журавлей на зимовку.

Женщины в этот народный праздник устраивали посиделки, на которых вместе делали заготовки на зиму. Очень популярной в Киевской Руси была квашеная капуста, которую готовили в дубовых бочках.

Святым Захарию и Елизавете в этот день бездетные пары молились о рождении первенца, а родители - об ещё одном ребенке. Считалось, что молитва этим святым помогает даже в самых безнадежных случаях.

В целом этот народный праздник считался опасным из-за повышенного шанса подхватить кумоху, то есть лихорадку. Наши предки представляли болезни как злых духов, которые бродят по лесам и полям, поэтому в эту дату старались не уходить далеко от дома.

18 сентября - знак Зодиака

Рождённый 18 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня по характеру довольно взрывные. Они легко обижаются и быстро заводятся, но так же быстро успокаиваются. Им часто бывает скучно, а однообразный быт их угнетает. На работе их ценят как креативных работников с сильными лидерскими качествами. Именинники 18 сентября имеют сильное здоровье.

Что нельзя делать 18 сентября

В этот день нельзя гулять в лесу и в поле - повышается риск подхватить болезнь в таких местах.

Святая Ариадна ценит благочестивых и скромных людей. В этот день нельзя хвалиться своими достижениями и добрыми делами, хвастаться финансовым положением, проявлять высокомерие к знакомым людям. Также в молитве к Господу нельзя просить больше, чем вам необходимо.

В этот день родителям нельзя бить и оскорблять детей, кричать на них, иначе отношения с ребенком в будущем испортятся.

Приметы погоды 18 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в ясный день домашний скот начал прятаться под крышу и уходить с поля, то скоро наступит непогода.

На рябине листья уже пожелтели - к короткой осени и ранней зиме.

Если ранним утром до восхода солнца облака красного цвета, то скоро погода испортится.

На луковицах мало шелухи - к мягкой зиме.

Если шиповник ещё не полностью созрел, то впереди еще будет бабье лето.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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