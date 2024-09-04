Какой церковный праздник отмечают 5 сентября по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

5 сентября по новому церковному календарю вспоминают пророка Захарию и его жену праведную Елисавету, родителей Иоанна Предтечи, и благоверного князя Глеба. Рассказываем о традициях и приметах 5 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

5 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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5 сентября по новому церковному календарю (18 сентября по старому) - день памяти пророка Захарии и его жену Елисаветы и благоверного князя Глеба.

По Евангелие от Луки Захария и его супруга Елисавета долгое время были бездетными. Захария был священником, а Елисавета - сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Как-то Захарии явился архангел Гавриил и рассказал, что вскоре у них родится сын - у него будет миссия подготовить людей к пришествию Спасителя.Тогда Захария не поверил ангелу и стал немым. Обрел речь он лишь после рождения сына, когда нужно было назвать младенца. Его, по внушению Святого Духа, назвали Иоанном.

Святой Иоанн родился на полгода раньше Иисуса. Известно, что когда Елисавета вынашивала его, то к ней пришла ее племянница, Дева Мария, узнавшая о благой вести. Тогда Елисавета сказала: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!"

Царь Ирод, который узнал от волхвов о рождении Царя Иудейского, тут же велел убить всех младенцев. Во время богослужения в храм к Захарии ворвались воины царя с требованием отдать им сына. Тот отказался и его убили. Елисавета бежала с сыном в пустыню, но умерла через 40 дней после гибели мужа. Иоанн Предтеча жил в пустыне, пока не явился израильскому народу.

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5 сентября по новому стилю вспоминают гибель благоверного князя Глеба, брата князя Бориса.

Борис и Глеб (в святом Крещении - Роман и Давид) были младшими сыновьями великого киевского князя Владимира. Оба родились незадолго до крещения Руси, были воспитаны в христианских традициях, хорошо образованы и прославились как мужественные воины и милосердные люди.

Борис получил в удел от отца Ростов, Глеб - Муром. Но самый старший брат - Святополк, которого позже прозвали Окаянным, боялся, что младшие после смерти отца отберут у него киевский престол и власть. Хотя ни Борис, ни Глеб не собирались воевать с братом, Святополк им не поверил: сначала он отправил убийц к Борису, а затем, выманив Глеба из Мурома, убил и его. Благоверный князь Глеб погиб в 1015 году, возде устья реки Смядынь.

Позже, после того как еще один их брат, князь Ярослав, названный Мудрым, разбил войско Святополка, тело Глеба было найдено и похоронено в Вышгороде - там же, где ранее тайно похоронили Бориса. Для этого специально построили церковь-усыпальницу. Позже Владимир Мономах перенес мощи в новую каменную церковь, которая со временем несколько раз разрушалась и перестраивалась, а после набега войска хана Батыя святые мощи были утрачены. Сейчас в Вышгороде действует церковь Бориса и Глеба второй половины XIX века.

Бориса и Глеба называют князьями-страстотерпцами, так как они своим примером показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Свою жизнь они принесли в жертву основному христианскому доброделанию - любви. Борис и Глеб стали первыми прославленными святыми.

Церковный праздник 5 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

О чем говорят приметы на 5 сентября

По приметам дня судят, какой будет погода, а также осень и зима:

облака на рассвете красные - жди ненастья;

на рябине много ягод - к дождливой осени.

листья на рябине пожелтели - зима будет ранней;

облака плывут низко - будет дождь;

лягушек не видно и не слышно - перед непогодой.

В народе 5 сентября - праздник Захарий и Елисавета. В старину считали, что в этот день пишется судьба человека, учитываются все плохие и хорошие поступки.

Что нельзя делать 5 сентября

5 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет и выступает против ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, а также осуждения, зависти, жадности, и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам считается, что сегодня нельзя давать пустые обещания и не следует носить грязную или рваную одежду - рискуете притянуть к себе болезни. Важно в этот день следить за своими словами - ни в коем случае нельзя желать зла или проклинать, иначе все сказанное вернется.

Что можно делать 5 сентября

В молитвах к святым Захарие и Елисавете обращаются пары, которые хотят иметь детей, беременные женщины просят о легких родах и здоровье младенца. Те, у кого есть дети, просят о здоровье и счастье для них.

К благоверному князю Глебу обращаются с просьбами об освобождении от зависти и ревности, укрощении вражды и злобы, защите от недоброжелателей, о помощи тем, кто защищает Родину от врагов, а также об избавлении от болезней, особенно при слепоте и болезнях ног, о мире и спокойствии в семье.

В этот день можно делать уборку в доме, хорошо искупаться, а если есть возможность, то и попариться с березовым веником - чтобы прогнать все болезни. День благоприятен для свадьбы.

5 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

По старому стилю именины празднуют Елизавета, Ефрем, Иван, Павел, Федор, Николай.

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