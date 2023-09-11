Народный праздник 12 сентября Артамон Змеевик, Артамонов день, Александр Сытник, Александров день.

Православная церковь Украины 12 сентября чтит италийского епископа и великомученника Автонома, мученика Феодора Александрийского и епископа Корнута Никомидийского. По старому стилю до перехода на новоюлианский календарь в этот день чтили константинопольского патриарха Александра Свирского.

Народный праздник 12 сентября издавна известен как Змеиный день. Люди опасались, что в этот день змеи переселяются из полей в леса, массово выползают из своих нор и становятся более агрессивными. В эту дату старались не ходить на природу и не провоцировать рептилий. При встрече со змеей нельзя резко двигаться и бросать в неё предметы.

В народный праздник 12 сентября готовили блюда из ячменя, льна, овса и другого свежесобранного зерна. Из овощей в сентябре наиболее доступными были капуста и буряк, поэтому хозяйки часто варили борщи в этот период.

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По народной традиции в праздник 12 сентября начинался период посиделок у молодежи. Работы на полях заканчивались, поэтому молодые люди под видом рукоделия собирались на вечорки и обменивались сплетнями.

12 сентября - знак Зодиака

Рожденный 12 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. По характеру именинники 12 сентября дисциплинированные и дальновидные. Имеют много планов и надежд, но не умеют наслаждаться настоящим. Они хорошо разбираются в людях и сразу чувствуют фальшь. Не любят рисковать и тяжело переносят неудачи, поэтому берутся за дело только если уверены в положительном результате.

Что нельзя делать 12 сентября

12 сентября не стоит ходить по лесам, полям, берегам водоемам и другим местам, где могут обитать змеи.

Категорически запрещено вредить змеям сегодня, а убить рептилию - большой грех.

Нельзя 12 сентября неуважительно относиться к деревьям, срывать листья и ломать ветки просто так, рубить на дрова.

Мстить и вредить кому-то 12 сентября не стоит - всё зло вернется обратно.

В этот день считается плохой приметой заводить кошку или приносить домой котенка. Но можно принести щенка.

Нельзя 12 сентября бездельничать и проводить день впустую, иначе весь остаток года так пройдет.

Приметы погоды 12 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много рябины уродилось - к дождливой осени и снежной зиме.

Теплый вечер предвещает хороший урожай в следующем году.

Пчелы начали запечатывать улей - зима будет ранней.

По воздуху летает паутина - к потеплению.

Чем глубже в лесу животные роют норы, тем холоднее будет зима.

Если птицы долго летают кругами, то осень будет сухой и холодной.

Растения днем не распускают цветки - скоро пойдут дожди.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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