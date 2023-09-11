Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

11 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую Феодору Александрийскую. В народном календаре - Федорины вечерки. Какие традиции этого дня и что запрещено делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

11 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Феодора жила в Александрии, в V веке и была замужем. Как-то ее внимания стал домогаться юноша, женщина не устояла перед ним и изменила мужу. Затем, испугавшись, Феодора решила укрыться в монастыре, чтобы искупить грех. Но пошла не в женский, а в мужской, переодевшись мужчиной - чтобы муж не смог ее отыскать.

В монастыре святая провела 8 лет - все время трудилась, бралась за самую тяжелую работу, постилась и молилась по ночам. Как-то ей довелось на несколько дней покинуть обитель по делам и в одной из гостиниц ее внимания стала требовать дочь хозяина - она приняла Феодору за юношу. Монахиня отказала девушке, за что та ей отомстила - родила незаконно ребенка и оклеветала Феодору.

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Святая покорно взяла на себя и это испытание: взяла чужого младенца и 7 лет жила с ним в шалаше возле монастыря. Игумен сжалился и велел вернуться ей в монастырь с мальчиком. После этого Феодора прожила еще два года и умерла. Тогда монахи и узнали, что она была женщиной. Все обидевшие ее тут же покаялись. Супруг Феодоры, узнав об этом, также принял постриг в этом монастыре, а мальчик, которого воспитывала святая, позже стал его игуменом.

Святую почитают 11 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю ее вспоминают 24 сентября.

Праздник 11 сентября по старому стилю - Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Народные приметы на 11 сентября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима и урожай:

если в этот день еще летают пчелы - зима придет поздно;

озимые поднялись - будет хороший урожай;

дождь в этот день - ненастье будет затяжным;

много грибов в лесу - зима будет очень суровой.

В народе 11 сентября - праздник Федорины вечерки. Он ассоциировался с третьей встречей осени

11 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

не следует ругаться и сквернословить;

грех лениться и вести пустые разговоры, особенно женщинам - день следует посвятить подготовке к зиме;

ни в коем случае женщинам нельзя врать - обман раскроется.

По народным приметам в этот день не следует ничего поднимать на дороге - считалось, что на любом предмете может быть порча. Свататься в этот день также не стоит - не самое благоприятное время.

Что можно делать 11 сентября

У святой Феодоры просят дать сил и терпения вынести все жизненные испытания, в этот день нужно искренне помолиться и покаяться.

В старину в этот день традиционно женщины собирались на капустники - рубили капусту, квасили ее, готовили голубцы и капустняки. Также существовал обычай в этот день чествовать священников - для них собирали гостинцы и вручали с поклоном, а матушкам, супругам священника, помогали по хозяйству.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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