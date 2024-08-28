Какой церковный праздник отмечают 29 августа по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечат большой праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Также в эту дату в церкви проходит поминание погибших защитников Украины. Рассказываем о традициях и приметах 29 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

29 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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29 августа по новому церковному календарю (11 сентября по старому) - Усекновение главы Иоанна Предтечи, самогопочитаемого христианского святого после Богородицы, который подготовил народ Израиля к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан. Также в эту дату совершается поминовение погибших защитников Украины.

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29 августа отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В эту дату церковь совершает поминовение погибших - как в предыдущих войнах, так и во время кровопролитной войны, которая продолжается сейчас.

В храмах проходят панихиды, совершают панихиду и у "Стены памяти", расположенной на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. У Господа просят даровать всем павшим защитникам Украины, а также мирным жителям, погибшим от рук российских оккупантов, вечный покой в Его светлых домах. Вспоминают всех, кто пал за свободу, а также молятся за тех, кто продолжает ее защищать.

Церковный праздник 29 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

О чем говорят приметы на 29 августа

По приметам дня можно узнать погоду в ближайшие дни и осенью:

хорошая погода днем - вечером жди дождя;

скворцы еще не улетели - осень будет сухой;

лягушки громко квакают - к теплу;

на закате слышно эхо - к потеплению.

В народе 29 августа - праздник Усекновение, он имеет свои особые запреты.

Что нельзя делать 29 августа

29 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани и злости, клеветы, сплетен, косуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Так как в этот день вспоминают мученическую смерть Иоанна, то веселье и шум находятся под запретом. Следует воздерживаться и во всем остальном - еде, развлечениях.

В народе считается, что в этот день нельзя пользоваться ножом, особенно если нужно нарезать что-то круглое - например, хлеб, капусту, свеклу. По поверьям, человек тогда берет на себя грехи убийц Иоанна Предтечи. Следует по этой же причине избегать продуктов красного цвета - он символизирует кровь Крестителя.

Что можно делать 29 августа

В этот день хорошо пойти в церковь или же можно помолиться дома за упокой всех погибших героев - защитников Украины.

Нужно заняться богоугодными делами - например, помочь близким и незнакомым людям, подать милостыню. Считается, что если к вам в день памяти Иоанна Предтечи прибилось бездомное животное, то его нужно обязательно приютить.

29 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Иван.

По старому стилю именины празднуют Александр, Яков, Анна.

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