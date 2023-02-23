О чем молиться и что нельзя делать на православный праздник 23 февраля.

23 февраля православные христиане чтят память чудотворца Прохора Лебедника. В старину этот день знаменовал приход весны, поэтому народный праздник 23 февраля 2023 называется Прохор Весновей.

Церковный праздник 23 февраля - день памяти чудотворца Прохора Лебедника

Прохор жил в XI-XII веках, был монахом в Киево-Печерском монастыре, а прозвище получил из-за своего образа жизни: он собирал лебеду, перетирал ее в муку и пек из нее хлеб. Обычного хлеба Прохор не ел, а из еды, кроме воды и просфоры, больше ничего себе не позволял.

В то время на Руси был голод, поэтому по примеру Прохора многие также начали печь хлеб из лебеды. Но он получался горьким, и его нельзя было есть. Тогда монах отдавал людям свой хлеб, благословляя его. Оказалось, что медовый вкус хлеб приобретает после благословения Прохора.

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Еще одно чудо произошло, когда в Киеве не стало соли. Тогда Прохор попросил собрать пепел из келий, а потом превратил его в соль. Чем больше ее раздавали нуждающимся, тем больше ее становилось. Это не понравилось торговцам, и мешки с солью отобрали у монастыря, но когда открыли - то в них оказалась зола. Князь Святополк разгневался и приказал выбросить - мешки снова наполнились солью. Когда князь узнал, что за этим стоит Прохор-чудотворец, он пришел в Киево-Печерский монастырь, чтобы покаяться и помириться. И с тех пор стал особенно религиозен.

Когда Прохора не стало, Святополк лично отнес тело святого в пещеру и положил его в гроб.

Приметы 23 февраля

Пришел Прохор - весна заглянула во двор.

На Прохора февраль хоть злится, но весну чует.

С Прохора морозы слабеют.

Начиная с этого дня, сильный мороз будет только ночью.

Что можно делать 23 февраля

В этот день хорошо пойти в церковь, помолиться о здоровье и мире. Считалось, что если сегодня начать лечение, то можно навсегда избавиться от болезни. Также в этот день молились о спасении от внезапной смерти. 23 февраля считался хорошим днем для примирения.

Что нельзя делать сегодня

На Весновея не принято было устраивать обильных застолий или гуляний, а к столу нельзя было подавать раков и рыбу, иначе можно серьезно заболеть. Также опасно было гулять около воды - духи могут завести в трясину. Нельзя сегодня играть мелочью - потеряете деньги, но подержать в руках бумажную купюру - это к богатству. Любая ложь 23 февраля может принести крупные неприятности.

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