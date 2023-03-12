Православный праздник сегодня - святителя Григория Паламы, святого Прокопия Декателита и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

12 марта отмечается несколько церковных праздников. Сегодня - второе воскресенье Великого поста, когда почитают память святителя Григория Паламы. Также 12 марта - день памяти святого Прокопия Декателита и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Народный праздник 12 марта 2023 называется Прокоп Перезимний.

Церковный праздник 12 марта - второе воскресенье Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фесалонийского

Святитель Григория Палама, архиепископ Фесалонийский - один из самых почитаемых учителей Церкви, который считал, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным Светом.

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Святитель жил в конце XIII - начале XIV века. Был сыном знатных родителей в Константинополе, получил хорошее образование, но решил удалиться на святую гору Афон, где жил долгое время в уединении и безмолвии. Монахи Афона практиковали длительную, уединенную "умную" молитву, молились в уме и без слов - "Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!" Тогда же в Церкви появились люди во главе с Варлаамом Калабрийским, обвинявшие монахов в ложном учении о молитве. Григорий Палама пережил гонения, но затем его учение было признано истинно православным. Святитель умер около 1360 года в сане архиепископа города Салоники, а до этого прославился даром исцелений и чудесами.

Церковный праздник 12 марта - Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских

Собор всех Киево-Печерских преподобных отцов объединяет святых из двух Соборов - преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер и преподобных отцов Киево-Печерских Дальних пещер.

Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры являются покровителями монахов и помощниками для всех православных в скорби. К ним обращаются за исцелением в тяжелых недугах, за помощью во время голода и бедствий, за защитой в борьбе со страстями и за поддержкой в различных делах.

Церковный праздник 12 марта - святого Прокопия Декателита

Прокопий Декаполит жил в VIII веке в Декаполисе. Вел скромную монашескую жизнь в молитве и посте, но вскоре был вынужден противостоять иконоборческому движению.

Святого схватили по приказу императора Льва Исаврянина, подвергли жестокому бичеванию и бросили в темницу. На свободу он вышел лишь после смерти правителя. Остаток жизни Прокопий Декаполит провел в монастыре в ино¬че¬ских по¬дви¬гах, помогая заблудшим выбрать путь добродетели.

Приметы 12 марта

По приметам дня судили о погоде и урожае:

появились подснежники - можно начинать полевые работы;

верба начинает распускаться с макушки - посев будет удачным;

обильная капель в этот день - будет теплое лето.

В народе этот день прозвали Прокопом Перезимним - с этого дня начинался отсчет полноценной весны.

Что можно делать 12 марта

Одной из традиций этого дня было держать дверь дома открытой - считалось, что нужно обязательно помочь заблудившемуся путнику, впустить его в дом и если нужно, накормить. Также 12 марта устраивали банный день - чтобы смыть все зимние болезни.

Что сегодня нельзя делать

В этот день старались не отправляться в путь, а если уж и ехали, то нельзя было махать рукой вслед уезжающим - иначе случится беда. Сегодня нельзя ругаться и сквернословить. Также 12 марта нельзя делать свадьбу и не стричь волосы, а также просить деньги в долг - будешь ходить в долгах следующие три года.

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