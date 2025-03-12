12 марта - особенная дата с уникальными украинскими обычаями.

Сегодняшняя дата имеет много украинских обычаев и запретов, о которых нужно знать всем. Мы рассказали, какой праздник 12 марта наступает в мире, кого нужно поздравить с именинам и о чем молятся православные верующие.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Феофана Исповедника и папы римского Григория Двоеслова. Последнему молятся о красноречии, уверенности перед публичными выступлениями, помощи в принятии ответственных решений. По старому стилю верующие вспоминают преподобного Прокопия Декаполита.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились в эту дату ученый Владимир Вернадский, писатель Александр Афанасьев-Чужбинский, писательница Лидия Компаниец, дирижер Валерий Матюхин.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 12 марта праздник День диетолога-нутрициолога. Эти специалисты помогают составить правильный рацион питания и сформировать здоровые привычки.

Также в мире наступают сегодня праздники Ацтекский Новый год, День ананаса, День борьбы с глаукомой, День борьбы с кибер-цензурой, День посадки цветов, День организации домашнего офиса.

12 марта родились такие мировые знаменитости: философ Джордж Баркли, физик Густав Хирхгоф, писатель Джек Керуак, актриса и певица Лайза Минелли, музыкант Стив Харрис.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Феофанов день. По давним обычаям, в этот день принято убираться в доме: мыть окна, стирать постельное белье и скатерти, прятать зимние вещи и доставать летние. Если в доме будет убрано, то в семью придет достаток и понимание.

Хозяйки 12 марта пекли пироги, печенье и хлеб круглой формы - чтобы в семейных отношениях не было "острых углов". Выпечку раздавали всем родным, начиная с самых молодых.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя лениться, спать днем, мусорить. Запрещено также одалживать деньги и вещи, иначе одолженное вам не вернут.

При этот день с давних времен известны такие погодные приметы:

какой день сегодня, такой будет вся неделя;

если пошел дождь, то весь март будет сырым и грязным;

южный ветер дует - к жаркому лету;

прилетели скворцы и ласточки - больше заморозков не будет.

Погода 12 марта в Украине сменится периодом осадков: во многих областях ожидаются дожди, местами - с грозами. При этом температура останется близкой к +20°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 12 марта отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

По старому стилю в праздник 12 марта поздравляют обладателей имен Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

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