Три важные даты: какие праздники в Украине отмечают в ноябре 2024 и сколько будет выходных

В ноябре 2024 в Украине отмечают несколько особенных дат, среди них - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, День Достоинства и Свободы и День памяти жертв Голодомора. Также в этом месяце будет ряд профессиональных и международных праздников - о них, а также сколько будут отдыхать украинцы и будут ли дополнительные дни отдыха рассказываем в материале.
Календарь праздников и выходные в ноябре 2024
В последнем месяце осени отмечают такие даты:
- 1 ноября - День рождения Европейского Союза, Международный день вегана.
- 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
- 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работника социальной сферы Украины.
- 4 ноября - День железнодорожника.
- 6 ноября - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов.
- 8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма).
- 9 ноября - Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, День книги рекордов Гиннеса.
- 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтера, День виноградаря и винодела Украины.
- 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией.
- 13 ноября - Международный день слепых.
- 14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда, Всемирный день качества.
- 16 ноября - Международный день терпимости (толерантности), День работникoв радио, телевидения и связи Украины.
- 17 ноября - День работников сельского хозяйства Украины, Всемирный день памяти жертв ДТП, Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких.
- 18 ноября День сержанта Вооруженных Сил Украины.
- 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины, День стеклопроизводителя, Всемирный день туалета.
- 20 ноября - Всемирный день ребенка.
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск Украины, Международный день отказа от курения, Международный день философии.
- 23 ноября - День памяти жертв Голодомора.
- 25 ноября - Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.
- 27 ноября - День основания Национальной Академии Наук Украины.
- 29 ноября - День без покупок, "Черная" пятница.
- 30 ноября - Международный день защиты информации, День домашних животных.
Когда выходные в ноябре 2024
Официальные выходные сейчас в Украине согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" - это только субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые предусматривались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время военного положения также нет.
Традиционно в ноябре 30 календарных дней, из них - 21 рабочий день и 9 выходных.
Выходные дни ноября 2024: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.
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