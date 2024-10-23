Три важные даты: какие праздники в Украине отмечают в ноябре 2024 и сколько будет выходных

Рассказываем, какие государственные, профессиональные и международные праздники в ноябре 2024 будут, а также сколько дней отдыха в этом месяце.

В ноябре 2024 в Украине отмечают несколько особенных дат, среди них - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, День Достоинства и Свободы и День памяти жертв Голодомора. Также в этом месяце будет ряд профессиональных и международных праздников - о них, а также сколько будут отдыхать украинцы и будут ли дополнительные дни отдыха рассказываем в материале.

Календарь праздников и выходные в ноябре 2024

В последнем месяце осени отмечают такие даты:

1 ноября - День рождения Европейского Союза, Международный день вегана.

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работника социальной сферы Украины.

4 ноября - День железнодорожника.

6 ноября - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков , Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов.

, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов. 8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма).

9 ноября - Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, День книги рекордов Гиннеса.

10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтера, День виноградаря и винодела Украины.

12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией.

13 ноября - Международный день слепых.

14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда, Всемирный день качества.

16 ноября - Международный день терпимости (толерантности), День работникoв радио, телевидения и связи Украины.

17 ноября - День работников сельского хозяйства Украины, Всемирный день памяти жертв ДТП, Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких.

18 ноября День сержанта Вооруженных Сил Украины.

19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины, День стеклопроизводителя, Всемирный день туалета.

20 ноября - Всемирный день ребенка.

21 ноября - День Достоинства и Свободы , Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск Украины, Международный день отказа от курения, Международный день философии.

, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск Украины, Международный день отказа от курения, Международный день философии. 23 ноября - День памяти жертв Голодомора .

. 25 ноября - Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.

27 ноября - День основания Национальной Академии Наук Украины.

29 ноября - День без покупок, "Черная" пятница.

30 ноября - Международный день защиты информации, День домашних животных.

Когда выходные в ноябре 2024

Официальные выходные сейчас в Украине согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" - это только субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые предусматривались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время военного положения также нет.

Видео дня

Традиционно в ноябре 30 календарных дней, из них - 21 рабочий день и 9 выходных.

Выходные дни ноября 2024: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.

Ранее мы публиковали церковный календарь на ноябрь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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