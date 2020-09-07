Сегодня, 7 сентября, отмечают День военной разведки Украины. Военная разведка занимает важное место в системе национальной безопасности Украины, являясь опорой нашей государственности и одним из инструментов защиты государственных интересов от внешних угроз.
День военной разведки: история праздника
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Официальный профессиональный праздник украинских военных разведчиков был основан 1 июня 2007 указом тогдашнего главы Министерства обороны Украины.
В соответствии с ним, празднование Дня военной разведки ежегодно проходит 7 сентября. Эта дата была выбрана не случайно, ведь именно в данный день в 1992 году был подписан указ президента Украины о создании разведывательного органа при Министерстве обороны Украины.
Таким образом, уже более 10 лет украинские военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник в седьмой день осени.
Поздравление с Днем военной разведки в стихах, прозе, картинках
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С Днем военного разведчика тебя!
Этот праздник отмечает вся страна.
Будь всегда успешен, счастлив,
И к чужой беде участлив.
Пусть твое здоровье крепнет,
Радость жизни пусть не меркнет.
И любовью согревает пусть семья
И вовек не покидают пусть друзья.
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Разведчик, тебя от души поздравляю,
В профессии важной успехов желаю.
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
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Военные разведчики -
Армии элита,
Всегда вы там, где действовать
Надо шито-крыто.
Ночь и темнота -
Подруги ваши верные,
Выдержка и нервы
У вас словно железные.
Желаю вам в разведку
Всегда ходить с удачей,
А на личном фронте -
Любви, добра и счастья.
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Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!
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Поздравляю с Днем военного разведчика. Желаю всегда быть в курсе всех происходящих событий и уметь распутывать любой клубок задач. Успехов, смекалки и упорства, а также уверенности, бравых сил и непобедимого боевого духа!
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Военная разведка - нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!
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Поздравляю! Пусть разведки всегда будут удачными, чтобы приносили они успехи, победы и вызывали гордость. Пусть не надо будет идти в тыл к врагам, а все разведки будут легкими и простыми, безопасными и приносят удовольствие. С днем военной разведки Украины!
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