Сегодня Украина приветствует бойцов "невидимого фронта".

Сегодня, 7 сентября, отмечают День военной разведки Украины. Военная разведка занимает важное место в системе национальной безопасности Украины, являясь опорой нашей государственности и одним из инструментов защиты государственных интересов от внешних угроз.

День военной разведки: история праздника

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Официальный профессиональный праздник украинских военных разведчиков был основан 1 июня 2007 указом тогдашнего главы Министерства обороны Украины.

В соответствии с ним, празднование Дня военной разведки ежегодно проходит 7 сентября. Эта дата была выбрана не случайно, ведь именно в данный день в 1992 году был подписан указ президента Украины о создании разведывательного органа при Министерстве обороны Украины.

Таким образом, уже более 10 лет украинские военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник в седьмой день осени.

Поздравление с Днем военной разведки в стихах, прозе, картинках

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С Днем военного разведчика тебя!

Этот праздник отмечает вся страна.

Будь всегда успешен, счастлив,

И к чужой беде участлив.

Пусть твое здоровье крепнет,

Радость жизни пусть не меркнет.

И любовью согревает пусть семья

И вовек не покидают пусть друзья.

***

Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Военные разведчики -

Армии элита,

Всегда вы там, где действовать

Надо шито-крыто.

Ночь и темнота -

Подруги ваши верные,

Выдержка и нервы

У вас словно железные.

Желаю вам в разведку

Всегда ходить с удачей,

А на личном фронте -

Любви, добра и счастья.

***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,

К своей мечте бодрей лети!

***

Поздравляю с Днем военного разведчика. Желаю всегда быть в курсе всех происходящих событий и уметь распутывать любой клубок задач. Успехов, смекалки и упорства, а также уверенности, бравых сил и непобедимого боевого духа!

***

Военная разведка - нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!

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Поздравляю! Пусть разведки всегда будут удачными, чтобы приносили они успехи, победы и вызывали гордость. Пусть не надо будет идти в тыл к врагам, а все разведки будут легкими и простыми, безопасными и приносят удовольствие. С днем военной разведки Украины!

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Автор: Алина Вишневская